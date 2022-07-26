ВСУ сбили российский дрон-разведчик "Элерон": на что способен БПЛА (видео)
Украинские СМИ утверждают, что одно такое устройство обходится российской армии в $100 тыс.
Силами ВСУ был сбит российский БПЛА "Элерон". Об этом в своей сводке сообщило оперативное командование "Юг". Фокус расскажет, что известно об этом ударном дроне ВС РФ.
25 июля 2022 года спикер оперативного командования "Юг" сообщил, что защитниками Украины был обнаружен сбитый дрон "Элерон". Произошло это в Николаевском районе.
Дрон "Элерон": технические характеристики
Согласно данным из российской Википедии, "Элерон" используется для разведки и наблюдения. Компанией-разработчиком является российское предприятие "ЭНИКС". Дрон запускается благодаря пусковой установке Т23П с использованием резинового жгута, а приземляется на парашюте. Управляется при помощи портативной наземной станции Т23У. Для обслуживания всего комплекса достаточно двух человек.
БПЛА располагает электродвигателем с толкающим винтом, 10Х видеокамерой, цифровой фотокамерой, ИК-камерой и электроникой для передачи данных. Геопозиционирование объектов определяет благодаря технологиям ГЛОНАСС и GPS. Российские разработчики утверждают, что "Элерон" способен выдержать температуру от -30 до +45 градусов по Цельсию и влажность в 98%.
- Размах крыла: 1,47 м
- Длина: 0,45 м
- Масса: 3,4 кг
- Максимальная скорость полета: 130 км/ч
- Продолжительность полета: 100 мин.
- Максимальная высота: 3000 м
Если говорить об одной из новейших модификаций, "Элерон 3", то находясь на связи с оператором, он может вести разведку в радиусе 25 км. Если беспилотник не на связи, то он все равно способен проводить разведку, записывая всю видеоинформацию. В таком случае радиус его действия составляет 50 км.
В Википедии также указано, что "Элерон-3" применялся в ходе вооруженного конфликта с ИГИЛ в Сирии.
Издание gagadget.com сообщило, что стоимость дрона-разведчика составляет $100 тыс. Согласно данным aex.ru за 2013 год, один "Элерон-3" стоил 2,9 млн руб. В пересчете по сегодняшнему курсу, озвученному ЦБ России, это $50 тыс. Вполне вероятно, что сегодня устройство стоит в два раза дороже.
"ЭНИКС" создает для армии РФ не только "Элерон 3", но и модификацию "Элерон-3СВ", а вариант "Элерон-Б" экспортируется в другие страны.
Фокус информировал о том, что Армию дронов пополнят польские БПЛА "разведчики", а также промышленные коммерческие дроны.
Писали также, что украинским хактивистам удалось атаковать более 750 онлайн-магазинов, продающих дроны в России. Акция была проведена, чтобы воспрепятствовать покупке дронов военными и гражданскими и отправке их на фронт с целью помочь ВС РФ.