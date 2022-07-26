ВСУ сбили российский дрон-разведчик "Элерон": на что способен БПЛА (видео)

Украинские СМИ утверждают, что одно такое устройство обходится российской армии в $100 тыс.

Силами ВСУ был сбит российский БПЛА "Элерон". Об этом в своей сводке сообщило оперативное командование "Юг". Фокус расскажет, что известно об этом ударном дроне ВС РФ.

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25 июля 2022 года спикер оперативного командования "Юг" сообщил, что защитниками Украины был обнаружен сбитый дрон "Элерон". Произошло это в Николаевском районе.

Дрон "Элерон": технические характеристики

Согласно данным из российской Википедии, "Элерон" используется для разведки и наблюдения. Компанией-разработчиком является российское предприятие "ЭНИКС". Дрон запускается благодаря пусковой установке Т23П с использованием резинового жгута, а приземляется на парашюте. Управляется при помощи портативной наземной станции Т23У. Для обслуживания всего комплекса достаточно двух человек.

БПЛА располагает электродвигателем с толкающим винтом, 10Х видеокамерой, цифровой фотокамерой, ИК-камерой и электроникой для передачи данных. Геопозиционирование объектов определяет благодаря технологиям ГЛОНАСС и GPS. Российские разработчики утверждают, что "Элерон" способен выдержать температуру от -30 до +45 градусов по Цельсию и влажность в 98%.

Размах крыла: 1,47 м

Длина: 0,45 м

Масса: 3,4 кг

Максимальная скорость полета: 130 км/ч

Продолжительность полета: 100 мин.

Максимальная высота: 3000 м

Если говорить об одной из новейших модификаций, "Элерон 3", то находясь на связи с оператором, он может вести разведку в радиусе 25 км. Если беспилотник не на связи, то он все равно способен проводить разведку, записывая всю видеоинформацию. В таком случае радиус его действия составляет 50 км.

В Википедии также указано, что "Элерон-3" применялся в ходе вооруженного конфликта с ИГИЛ в Сирии.

Издание gagadget.com сообщило, что стоимость дрона-разведчика составляет $100 тыс. Согласно данным aex.ru за 2013 год, один "Элерон-3" стоил 2,9 млн руб. В пересчете по сегодняшнему курсу, озвученному ЦБ России, это $50 тыс. Вполне вероятно, что сегодня устройство стоит в два раза дороже.

"ЭНИКС" создает для армии РФ не только "Элерон 3", но и модификацию "Элерон-3СВ", а вариант "Элерон-Б" экспортируется в другие страны.

Фокус информировал о том, что Армию дронов пополнят польские БПЛА "разведчики", а также промышленные коммерческие дроны.

Писали также, что украинским хактивистам удалось атаковать более 750 онлайн-магазинов, продающих дроны в России. Акция была проведена, чтобы воспрепятствовать покупке дронов военными и гражданскими и отправке их на фронт с целью помочь ВС РФ.