Кибератаки на МИД РФ: IТ-армия за две недели заблокировала 750 онлайн-ресурсов в РФ

Как сообщает Минцифры, украинские IT-специалисты смогли парализовать работу более сотни интернет-магазинов и военторгов, продающих дроны.

Украинская IT-армия с 11 по 24 июля вывела из строя более 750 онлайн-ресурсов в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как стало известно, кибератакам украинских айтишников подверглись критически важные интернет-ресурсы Министерства иностранных дел РФ.

"Чтобы защитить сайты, глава министерства Сергей Лавров был вынужден отвлечься от очередного замыливания глаз", – пишет Минцифра.

Пресс-служба уточняет, что внешнеполитическому ведомству страны-агрессора пришлось скрыть свои сайты.

Также хактивисты из Украины смогли полностью парализовать работу более сотни онлайн-магазинов дронов и военторгов Российской Федерации.

"По этой причине россияне не могли заказать необходимое снаряжение для солдат-убийц, которые продолжают вести войну в Украине", – сообщает ведомство.

Из-за кибератак из строя вышли телекоммуникационные услуги российского мобильного оператора Beeline и их онлайн-ресурсы. У клиентов попросту не было доступа к интернету.

"IT-армия продолжает сдерживать пропаганду в России и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ", – подытожили в министерстве.

It Army Of Ukraine – это сообщество IT-специалистов со всего мира, объединившихся после начала полномасштабного вторжения в Украину. Как сообщается на сайте организации, одновременно киберспециалисты могут удерживать более 800 целей. Айтишники разного уровня создали и продолжают создавать автоматизированные системы атак на информационные ресурсы и сервисы врага.

Фокус и раньше рассказывал о том, как работает Украинская IT-армия. Списки, распространяемые среди хактивистов, включают более 100 ссылок на веб-страницы, которые должны быть атакованы.

Также мы писали о том, как IT-Армия Украины атаковала магазины электроники в РФ. В России уже наметился дефицит коммерческих БПЛА, которые активно скупают "для нужд "ДНР" и "ЛНР".