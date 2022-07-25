Кібератаки на МЗС РФ: ІТ-армія за два тижні заблокувала 750 онлайн-ресурсів в РФ

Як повідомляє Мінцифри, українські IT-фахівці змогли паралізувати роботу понад сотні інтернет-магазинів і воєнторгів, які продають дрони.

Українська IT-армія з 11 по 24 липня вивела з ладу понад 750 онлайн-ресурсів у Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Як стало відомо, кібератак українських айтішників зазнали критично важливі інтернет-ресурси Міністерства закордонних справ РФ.

"Щоб захистити сайти, глава міністерства Сергій Лавров був змушений відволіктися від чергового замилювання очей", — пише Мінцифра.

Пресслужба уточнює, що зовнішньополітичному відомству країни-агресора довелося приховати свої сайти.

Також хактивісти з України змогли повністю паралізувати роботу понад сотню онлайн-магазинів дронів і воєнторгів Російської Федерації.

"Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для вбивць, які продовжують вести війну в Україні", — повідомляє відомство.

Через кібератаки з ладу вийшли телекомунікаційні послуги російського мобільного оператора Beeline та їх онлайн-ресурси. У клієнтів просто не було доступу до інтернету.

"IT-армія продовжує стримувати пропаганду в Росії та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ", — підсумували в міністерстві.

It Army Of Ukraine — це співтовариство IT-фахівців з усього світу, які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як повідомляється на сайті організації, одночасно кіберфахівці можуть утримувати понад 800 цілей. Айтішники різного рівня створили і продовжують створювати автоматизовані системи атак на інформаційні ресурси та сервіси ворога.

Фокус і раніше розповідав, як працює Українська IT-армія. Списки, що розповсюджуються серед хактивістів, враховуючи понад 100 посилань на вебсторінки, які мають бути атаковані.

Також ми писали про те, як IT-Армія України атакувала магазини електроніки в РФ. У Росії вже намітився дефіцит комерційних БПЛА, які активно скуповують "для потреб "ДНР" та "ЛНР".