"Показали справжню дипломатію": українська IT-Армія атакувала сайти МЗС Росії

Хактивісти також поклали вебресурси, пов'язані з оператором зв'язку Beeline.

У своєму телеграм-каналі Українська IT-Армія повідомила про атаки на ресурси МЗС Росії, а також російського оператора зв'язку Beeline.

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Згідно з постами, днями українські айтішники атакували сайти, що належать, прямо чи опосередковано, до Міністерства закордонних справ РФ і провайдера Beeline, що працює на території країни-агресора.

Списки, розповсюджені серед хактивістів, включають понад 100 посилань на вебсторінки, які мають атакувати. На момент написання новини сайт російського МЗС не завантажувався, а під час переходу на beeline.ru журналіста Фокусу "перекидало" на адресу adygeya.beeline.ru.

У пості хактивісти написали:

"Сьогодні серйозна ціль — російський оператор телекомунікаційних послуг "Beeline". Під час тестування показав себе дуже піддатливо. Ресурси МЗС РФ залишаються під атакою також".

А в попередньому посту "бійці" IT-Армії пообіцяли показати МЗС РФ "справжню дипломатію".

Нагадаємо, що раніше українським хакерам вдалося "покласти" російський відеохостинг RuTube, який не могли відремонтувати протягом декількох днів. Проте згодом ресурс відновив свою роботу.

Також повідомляли про те, що хакери виставили на продаж персональні дані 1 млрд людей. Інцидент стався у КНР і наразі його розслідує поліція.

Фокус інформував: "Лабораторія Касперського" вийшла із проєкту "Акваріус", відповідального за створення смартфона Aquarius NS M11. За задумом, цей КПК мав бути найзахищенішим пристроєм у РФ, адже передбачається, що ним користуватимуться політики та спецслужбісти.