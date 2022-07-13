"Показали настоящую дипломатию": украинская IT-Армия атаковала сайты МИД России

Хактивисты также "положили" веб-ресурсы, связанные с оператором связи Beeline.

В своем телеграм-канале Украинская IT-Армия сообщила об атаках на ресурсы МИД России, а также российского оператора связи Beeline.

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Согласно постам, на днях украинскими айтишниками были атакованы сайты, принадлежащие, прямо или косвенно относящиеся, к Министерству иностранных дел РФ и провайдеру Beeline, работающему на территории страны-агрессора.

Списки, распространяемые среди хактивистов, включают более 100 ссылок на веб-страницы, которые должны быть атакованы. На момент написания новости сайт российского МИД не загружался, а при переходе на beeline.ru журналиста Фокуса "перебрасывало" на адрес adygeya.beeline.ru.

В посте хактивисты написали:

"Сегодня серьезная цель – российский оператор телекоммуникационных услуг "Beeline". Во время тестирования показал себя очень податливо. Ресурсы МИД РФ также остаются под атакой".

А в предыдущем посте "бойцы" IT-Армии пообещали показать МИД РФ "настоящую дипломатию".

Напомним, что ранее украинским хакерам удалось "положить" российский видеохостинг RuTube, который не могли починить в течение нескольких дней. Однако позже ресурс возобновил свою работу.

Также сообщали о том, что хакеры выставили на продажу персональные данные 1 млрд человек. Инцидент произошел в КНР и теперь расследуется полицией.

Фокус информировал: "Лаборатория Касперского" вышла из проекта "Аквариус", ответственного за создание смартфона Aquarius NS M11. По задумке, этот КПК должен был быть самым защищенным устройством в РФ, ведь предполагается, что им будут пользоваться политики и спецслужбисты.