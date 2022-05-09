Видеохостинг Rutube подвергся мощной атаке хакеров

Пока что ни одна хакерская группировка не взяла ответственность за взлом сайта.

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Rutube, российский аналог Youtube, атаковали хакеры. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

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"Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", — говорится в сообщении.

Позже компания заявила, что инцидент локализован, и на данный момент проводятся работы по обеспечению безопасности платформы. Когда ресурс будет доступен — неизвестно.

[ + – ] Сайт Rutube недоступен

При попытке зайти на сайт выдает 502 ошибку. Это означает, что Rutube испытывает проблемы на стороне сервера — когда пользователь пытается зайти на сайт, его компьютер или телефон получает некорректный ответ от сервера. Кибератака могла быть направлена на сервер-посредник, соединяющий пользователя с сервером сайта, или на DNS-сервер, который отвечает за поиск сайта, либо же атаковать могли хостера — сервер, на котором размещаются все файлы ресурса.

Напомним, что в РФ решили "импортозаместить" американскую платформу YouTube, презентовав обновленный интерфейс RuTube. Чтобы сделать платформу привлекательной, переделали не только дизайн, но и добавили авторский контент от известных в России блогеров.

Ранее сообщали, что контент на RuTube будет подвергаться модерации, а авторизиция будет проходить при помощи сервиса Госуслуг. Это означает, что платформа будет получать доступ к паспортным данным пользователей.