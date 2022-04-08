С космонавтами и пранкерами: в России помпезно презентовали обновленный RuTube

Сервис пестрит контентом на политические темы, предлагает подкасты, видеоигры и ролики от 20-ти блогеров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Недавно в Москве презентовали обновленный видеохостинг RuTube. В качестве локации выбрали Московский планетарий, а в качестве гвоздя программы — российского космонавта Антона Шкаплерова, передает sostav.ru.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Теперь платформа позволит верифицировать каналы, оставлять комментарии под видео, смотреть видеоконтент в фоновом режиме, смотреть телеканалы. Сервис обещает пользователям уникальный контент от блогеров, однако снимать они его будут не самостоятельно, а при содействии специальной студии Originals, которую создал холдинг "Газпром-медиа" (RuTube принадлежит данному холдингу, — ред.).

[ + – ] Главная страница RuTube

СМИ сообщает, что одним из таких шоу станет "На связующих", ведущий которого будет пранкерить российских знаменитостей, а в рамках программы "Аукцион" можно будет выиграть б/у вещи, которыми ранее пользовались блогеры. Предусмотрен и "комедийный проект про деревню "Полупановы". Также на сайте уже размещены ролики, критикующие украинских исполнителей, которые ранее часто выступали в РФ, но после начала военных действий поддержали Украину.

По словам генерального директора Александра Моисеева, хостинг никому не будет подражать, а станет уникальной площадкой и законодателем трендов.

Собственным каналом на RuTube обзавелся "Роскосмос". Его представил космонавт Антон Шкаплеров, который недавно вернулся с МКС. А главными амбассадорами площадки стали пранкеры Лексус и Ваван (блогеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов).

"Презентация RuTube прошла на фоне слухов о вероятной блокировке YouTube в России, которые не утихают с середины марта", — отметило российское издание 3dnews.ru.

Ранее мы писали о том, что на RuTube будут модерировать контент, а авторизоваться там можно будет, раскрыв свои паспортные данные.