Модерация контента и авторизация по паспорту: как работает видеохостинг RuTube

Создателям контента предложат указывать свои настоящие данные, чтобы ускорить публикацию роликов.

Вскоре пользователи российского видеохостинга RuTube смогут авторизоваться через сервис "Госуслуги", чтобы получить больше прав и возможностей. Подробности в своем Телеграм-канале рассказал заместитель председателя Государственной думы Антон Горелкин, ссылаясь на главу холдинга "Газпром-Медиа" Александра Жарова.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По его словам, разработчики RuTube совместно с Минцифры уже реализовали решение и готовятся запустить новую функцию "со дня на день".

Она предусматривает авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую еще называют "электронным паспортом" гражданина России. Она позволяет заходить на такие сервисы, как "Госуслуги", а для регистрации требуется указать паспортные данные и Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Другими словами, при регистрации в RuTube пользователям придется указывать свои настоящие данные, по которым их можно будет отследить.

"Технически это будет работать так: заходите на RuTube через свой аккаунт, привязываете его к "Госуслугам" через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации (но сервис оставляет за собой право проверить их на соответствие правилам в дальнейшем)", — объяснил Антон Горелкин и добавил, что такая процедура позволит облегчить создание контента для блогеров, а службе поддержки — борьбу с фейками и дезинформацией.

В другом посте представитель Госдумы объяснил, что главной проблемой для блогеров в RuTube является долгая модерация — проверка видео на запрещенный контент перед публикацией, в некоторых случаях она занимает несколько дней. Представители видеохостинга рассказали о больших нагрузках: очередь на модерацию превысила 130 тысяч роликов. В связи с этим платформа в десять раз увеличила количество модераторов и планирует еще больше расширить штат.

Ранее появилась информация о возможной блокировке YouTube в России. Общественные деятели заметили сбой в работе домена yt3.ggpht.com, который предназначен для загрузки картинок и другого неподвижного контента на видеохостинг.

Писали также, что 10 марта YouTube отключил монетизацию видео в России, а также остановил функции YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и продажи мерча. Теперь российским блогерам не будут выплачивать деньги за рекламу.