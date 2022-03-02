СМИ заявили о возможном начале блокировки YouTube в России

Многие российские YouTube-каналы, а также профили в Facebook и Instagram уже заблокированы.

2 марта в России из-за войны в Украине началась блокировка видеохостинга YouTube. Информация об этом появилась в Telegram-канале Роскомсвободы. После опровержения Роскомнадзора в Роскомсвободе уточнили, что "замедление Youtube равнозначно его блокировке".

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Как пишет пропагандистский источник, наблюдается блокировка домена yt3.ggpht.com сервиса Youtube, который предназначен для загрузки картинок и другого статического контента на Youtube.

"Наши технические специалисты и просто технические специалисты видят изменение поведения в служебных доменах YouTube. C очень большой вероятностью это изменение происходит из-за ТСПУ. Обычно, когда РКН шейпит (замедляет) что-то (Facebook, Twitter) — то он блокирует или замедляет на ТСПУ один из служебных доменов. Это может быть одно из двух: РКН тренируется как замедлять Youtube, но пока его не планирует замедлять; РКН в ближайшее время начнет замедление YouTube. А замедление Youtube, как все понимают, равнозначно его блокировке".

Но кремлевское СМИ РИА-новости сообщает: Федеральная служба по надзору в сфере связи заявляет, что "решение о блокировке на территории России YouTube не принималось".

Журналисты украинского издания Znak.соm попробовали дозвониться в Роскомнадзор, но услышали вместо гудков песню "Don't worry, be happy".

1 марта компания Google заявила о полном блокировании каналов RT и Sputnik, а также связанные с ними YouTube-каналов. Такое же решение приняла Meta и ограничила доступ к российским государственным СМИ, RT и Sputnik, на своих платформах Facebook и Instagram. Ранее Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ.

В РФ действует ряд жестких санкций из-за военного вторжения в Украину. Они уже отразились на жизни граждан страны-агрессора. Так, крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок: Daimler разорвали партнерство с Камаз, а шведские производители Volvo и Scania прекратили продажу своих моделей в России. Кроме того, Volvo еще и остановили сборку грузовиков на предприятии в Калуге. В свою очередь, VISA вводит санкции против РФ и перечисляет $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины.