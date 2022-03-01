YouTube заблокировал аккаунты российских СМИ RT и Sputnik в странах ЕC

Аналогичное решение приняла Meta и ограничила доступ к российским государственным СМИ, RT и Sputnik, на своих платформах Facebook и Instagram.

Компания Google 1 марта заявила о полном блокировании каналов RT и Sputnik, а также связанные с ними YouTube-каналов. Об этом сообщается в Twitter Google Europe.

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"В связи с продолжающейся войной в Украине мы немедленно блокируем каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik, по всей Европе", — говорится в сообщении.

Системам Google потребуется некоторое время для того, чтобы все настройки полностью изменились. Сотрудники компании также сообщают, что команды продолжают круглосуточно мониторить ситуацию, чтобы всегда быть готовым принять оперативные меры.

Стоит отметить, что аналогичное решение приняла Meta Марка Цукерберга, которая ограничила доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik на своих платформах Facebook и Instagram на территории стран Евросоюза. Президент по международным отношениям в Meta Ник Клегг в Тwitter 28 февраля опубликовал пост, в котором сообщил, что к Meta обратились ряд стран ЕС с просьбой предпринять шаги по блокированию государственных СМИ РФ.

"Учитывая исключительный характер сложившейся ситуации, мы будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на всей территории ЕС в настоящее время", — сообщил Клегг.

Напомним, что Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу с просьбой заблокировать доступ к соцсетям Facebook и Instagram пользователей из России.

В связи с военной агрессией России Украинский государственный центр радиочастот попросил Международный союз электросвязи прекратить устранять помехи на тех радиочастотах, к которым у РФ есть доступ на территории Украины.