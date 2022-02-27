Глава Минцифры просит Марка Цукерберга заблокировать доступ к соцсетям пользователям из РФ

"В то время как вы создаете Метавселенную — Россия разрушает реальную жизнь в Украине", — написал украинский чиновник в своем обращении.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу, главе Meta, с просьбой заблокировать доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Об этом он написал в Твиттер.

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"Марк Цукерберг! В то время как вы создаете Метавселенную — Россия разрушает реальную жизнь в Украине. Мы просим заблокировать доступ к Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы", — написал чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что регулятор НКРСИ обратился к европейскому регулятору ОЕРЕК с просьбой заблокировать российских роумеров, обеспечивающих телеком-услуги на территории стран-членов ЕС.

Крупные операторы и провайдеры Украины предлагают льготные пакеты и бесплатное обслуживание клиентам из Украины, даже если они находятся за пределами страны.

Илон Маск пообещал открыть доступ к спутниковому интернету на территории нашей страны. Он обещал доставить терминалы а ближайшее время.

Также известно, что волонтеры, хакеры "белых шляпах", киберполицейские блокировали доступ к 38-ми российским сайтам — СМИ, госресурсам, услугам.