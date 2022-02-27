Глава Мінцифри просить Марка Цукерберга заблокувати доступ до соцмереж користувачам з РФ

"У той час як ви створюєте Метавсесвіт — Росія руйнує реальне життя в Україні", — написав український чиновник у своєму зверненні.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Марка Цукерберга, голови Meta, з проханням заблокувати доступ до соцмереж Facebook та Instagram. Про це він написав у Твіттері.

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"Марк Цукерберг! У той час як ви створюєте Метавсесвіт — Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, поки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні", — написав чиновник.

Раніше ми повідомляли про те, що регулятор НКРЗІ звернувся до європейського регулятора ОЄРЕК із проханням заблокувати російських роумерів, які забезпечують телеком-послуги на території країн-членів ЄС.

Великі оператори та провайдери України пропонують пільгові пакети та безкоштовне обслуговування клієнтам з України, навіть якщо вони перебувають за межами країни.

Ілон Маск пообіцяв відкрити доступ до супутникового інтернету на території нашої країни. Він обіцяв доставити термінали найближчим часом.

Також відомо, що волонтери, хакери "білих капелюхів", кіберполіцейські блокували доступ до 38 російських сайтів — ЗМІ, держресурсів, послуг.