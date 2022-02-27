НКРСИ просит отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

Украинский регулятор просит блокировать российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телеком-услуг в ЕС.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский обратился к главе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (ОЕРЕК) Аннемари Сипкс с просьбой блокировать российских роумеров. Об этом сообщает Госспецсвязи.

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"Международное сообщество дает отпор агрессору путем введения экономических санкций. Однако в эту цифровую эпоху хай-тек и ИКТ являются, пожалуй, лучшим ответом на танки и ракеты.

В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЕРЕК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в ЕС", — сказано в официальном обращении.

[ + – ] Обращение Александра Животовского в ОЕРЕК [ + – ] Обращение Александра Животовского в ОЕРЕК

Фокус сообщал о том, что министр Федоров направил официальные письма с просьбой блокировать доступ российским гражданам к таким сервисам, как Netflix, приложениям и услугам в Apple Store, а также закрыть доступ к пропагандистским каналам и российским СМИ на YouTube в Facebook и Instagram. Известно, что на его просьбу откликнулись компании YouTube и Apple. Известно, что соцсеть Twitter запретила создавать новые аккаунты тем пользователям, которые имеют российские IP-адреса.

Ранее мы сообщали о том, что украинские интернет-провайдеры и мобильные операторы предоставляют льготы своим абонентам, которые не могут заплатить за услуги или имеют задолженности, а также тем гражданам, которые эвакуировались в страны ближнего зарубежья.