Украинцы остаются на связи: какие льготы предоставляют мобильные операторы и провайдеры

Украинские абоненты будут иметь доступ к Интернету, даже если не смогут оплатить услугу, и получат зачисления на свои счета, чтобы оставаться на связи, находясь в роуминге.

Операторы делают все возможное, чтобы украинские абоненты оставались на связи. Фокус собрал самые важные данные о тарифах и льготах для клиентов из Украины.

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Киевстар

Абоненты Киевстар, которые находятся или планируют эвакуироваться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову, получат 100 бонусных гривен для связи в роуминге на 30 дней.

"Этих средств хватит, к примеру, на 100 минут разговоров, 1000 Мб мобильного интернета или 100 SMS-сообщений", — говорится в заявлении оператора.

У тех абонентов, которые находятся в роуминге, не будут списывать мегабайты во время текстового и голосового общения в Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

"Даже голосовые звонки в этих мессенджерах будут без тарификации интернета", — подчеркнул оператор.

Vodafone

Данный оператор обязался подключить 1000 минут для звонков по Украине и внутри сети и 10 ГБ для доступа в интернет для каждого абонента сроком на 30 дней с момента подключения.

"Аналогичные пакеты услуг мы подключаем к клиентам контрактной формы обслуживания, у которых есть задолженность. Также мы установили кредитные лимиты на 90 дней, чтобы они оставались в сети активными", — сказано в сообщении.

Оператор следит в автоматическом режиме за тем, чтобы клиенты не оставались без связи по причине неуплаты или задолженности и обещает начислять пакеты услуг всем, кто рискует остаться без связи.

Все бизнес-клиенты Vodafone, у которых закончились деньги на мобильных счетах, также не останутся без связи. Для представителей малого, среднего и крупного бизнеса платежи отсрочены до 15 марта 2022 года.

lifecell

Оператор сообщает, что все его абоненты получат 5 ГБ и 30 минут для всех мобильных и стационарных номеров по Украине.

"Минуты и ГБ можно использовать в течение 30 дней. Чтобы узнать, пришло ли начисление, наберите *121#", — сказано в обращении.

Воля

Компания не будет прекращать предоставлять интернет-услуги для абонентов, у которых возникла задолженность по оплате.

Интернет в столь трудное время является элементом критической инфраструктуры и мы считаем, что каждый должен иметь к ней доступ", — сказано в сообщении.

Триолан

С 24 февраля компания открыла свободный доступ к Интернету на всех портах своего оборудования. Таким образом, каждый, кто имеет в квартире кабель, подключенный к оборудованию Триолан, сможет пользоваться Интернетом и свободно и пользоваться им без ограничений. Провайдер заявляет, что такие условия точно будут действовать до конца февраля.

Укртелеком

Данный провайдер не будет отключать от Интернета тех клиентов, которые не могут заплатить за услугу вовремя.

"Мы временно не приостанавливаем предоставление услуг за несвоевременную оплату счета. Несвоевременная оплата счета не будет причиной отсутствия сервиса. Технические специалисты делают все возможное для поддержания работы сетей", — информировала компания.

Ланет

Компания заявила, что не будет блокировать доступ к интернет-услугам из-за неуплаты.

IPnet

С 24 февраля эта компания предоставляет услуги в полном объеме всем абонентам без исключения, без блокировки трафика у абонентов, имеющих задолженность.

"Мы стараемся снабжать вас бесперебойным Интернетом и контентом в трудное для всех время", — заявили в IPnet.

Ранее мы сообщали о том, что необходимо предпринять пользователям в случае частичного или полного отключения связи. Рекомендации вы найдете по ссылке.

Недавно стало известно о том, что Илон Маск готов предоставить Украине доступ к спутниковому Интернету. Об этом его попросил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фокус информировал о том, что операторы мобильной связи блокировали доступ гражданам из Беларуси и РФ в целях безопасности, а более 200 провайдеров приняли решение блокировать сервисы, транслирующие контент из РФ пропагандистского характера.