Українці залишаються на зв'язку: які пільги надають мобільні оператори та провайдери

Українські абоненти матимуть доступ до інтернету, навіть якщо не зможуть сплатити за послугу, і отримають зарахування на свої рахунки, щоб залишатися на зв'язку, перебуваючи в роумінгу.

Оператори роблять все можливе, аби українські абоненти залишалися на зв'язку. Фокус зібрав найважливіші дані про тарифи та пільги для клієнтів з України.

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Київстар

Абоненти Київстар, які перебувають або планують евакуюватися до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Молдови, отримають 100 бонусних гривень для зв'язку в роумінгу на 30 днів.

"Цих коштів вистачить, наприклад, на 100 хвилин розмов, 1000 Мб мобільного інтернету або 100 SMS-повідомлень", — йдеться у заяві оператора.

У тих абонентів, які перебувають у роумінгу, не будуть списувати мегабайти під час текстового та голосового спілкування у Viber, Facebook Messenger, Telegram та WhatsApp.

"Навіть голосові дзвінки у цих месенджерах будуть без тарифікації інтернету", — наголосив оператор.

Vodafone

Цей оператор зобов'язався підключити 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ для доступу в інтернет для кожного абонента терміном на 30 днів з моменту підключення.

"Аналогічні пакети послуг ми підключаємо до клієнтів контрактної форми обслуговування, які мають заборгованість. Також ми встановили кредитні ліміти на 90 днів, щоб вони залишалися в мережі активними", — сказано в повідомленні.

Оператор стежить в автоматичному режимі, щоб клієнти не залишалися без зв'язку через несплату або заборгованість і обіцяє нараховувати пакети послуг усім, хто ризикує залишитися без зв'язку.

Усі бізнес-клієнти Vodafone, які закінчили гроші на мобільних рахунках, також не залишаться без зв'язку. Для представників малого, середнього та великого бізнесу платежі відстрочені до 15 березня 2022 року.

lifecell

Оператор повідомляє, що всі його абоненти отримають 5 ГБ та 30 хвилин для всіх мобільних та стаціонарних номерів по Україні.

"Хвилини та ГБ можна використовувати протягом 30 днів. Щоб дізнатися, чи надійшло нарахування, наберіть *121#", — сказано у зверненні.

Воля

Компанія не припинятиме надавати інтернет-послуги для абонентів, у яких виникла заборгованість з оплати.

Інтернет у такий скрутний час є елементом критичної інфраструктури і ми вважаємо, що кожен повинен мати до неї доступ", — сказано в повідомленні.

Тріолан

З 24 лютого компанія відкрила вільний доступ до інтернету на всіх портах обладнання. Таким чином, кожен, хто має у квартирі кабель, підключений до обладнання Тріолан, зможе користуватися Інтернетом та вільно та користуватися ним без обмежень. Провайдер заявляє, що такі умови точно діятимуть до кінця лютого.

Укртелеком

Цей провайдер не відключатиме від інтернету тих клієнтів, які не можуть заплатити за послугу вчасно.

"Ми тимчасово не зупиняємо надання послуг за невчасну оплату рахунку. Несвоєчасна оплата рахунку не буде причиною відсутності сервісу. Технічні фахівці роблять все можливе для підтримки роботи мереж", — інформувала компанія.

Ланет

Компанія заявила, що не блокуватиме доступ до інтернет-послуг через несплату.

IPnet

З 24 лютого ця компанія надає послуги в повному обсязі всім абонентам без винятку без блокування трафіку в абонентів, які мають заборгованість.

"Ми намагаємося постачати вас безперебійним інтернетом і контентом у важкий для всіх час", — заявили в IPnet.

Раніше ми повідомляли, що необхідно зробити користувачам у разі часткового або повного відключення зв'язку. Рекомендації ви знайдете за посиланням.

Нещодавно стало відомо про те, що Ілон Маск готовий надати Україні доступ до супутникового інтернету. Про це попросив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фокус інформував про те, що оператори мобільного зв'язку блокували доступ громадянам з Білорусі та РФ з метою безпеки, а понад 200 провайдерів вирішили блокувати сервіси, які транслюють контент із РФ пропагандистського характеру.