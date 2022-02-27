НКРЗІ просить відключити російських операторів від роумінгу у країнах ЄС

Український регулятор просить блокувати російських роумерів та послуг роумінгу для російських постачальників телеком-послуг у ЄС.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) Олександр Животовський звернувся до голови Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (ОЄРЕК) Аннемарі Сіпкс із проханням блокувати російських роумерів. Про це повідомляє Держспецзв'язок.

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"Міжнародна спільнота дає відсіч агресору шляхом запровадження економічних санкцій. Однак, у цю цифрову епоху хай-тек та ІКТ є, мабуть, найкращою відповіддю на танки та ракети.

З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом із національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів та послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у ЄС", — сказано в офіційному зверненні.

[ + – ] Звернення Олександра Животовського в ОЄРЕК [ + – ] Звернення Олександра Животовського в ОЄРЕК

Фокус повідомляв про те, що міністр Федоров направив офіційні листи з проханням блокувати доступ російським громадянам до таких сервісів, як Netflix, додатків та послуг у Apple Store, а також закрити доступ до пропагандистських каналів та російських ЗМІ на YouTube у Facebook та Instagram. Відомо, що на його прохання відгукнулися компанії YouTube та Apple. Відомо, що Twitter заборонила створювати нові акаунти тим користувачам, які мають російські IP-адреси.

Раніше ми повідомляли про те, що українські інтернет-провайдери та мобільні оператори надають пільги своїм абонентам, які не можуть заплатити за послуги або мають заборгованості, а також тим громадянам, які евакуювалися до країн ближнього зарубіжжя.