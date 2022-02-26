Киберполицейские и волонтеры блокировали более 35-ти российских сайтов
Группировка Anonymous также выразила поддержку украинцам и пообещала обеспечить их пребывание в онлайне как можно дольше.
Ряд российских веб-ресурсов блокируется киберполицейскими и хакерами "в белых шляпах", а также простыми пользователями. Об этом сообщает Киберполиция.
"Недоступными остаются онлайн-ресурсы правительства РФ, крупнейших СМИ, а также банков. Борьба продолжается, и мы обязательно победим!", — сказано в сообщении.
Список заблокированных ресурсов:
- lenta.ru
- ria.ru
- rt.com
- kremlin.ru
- smotrim.ru
- tass.ru
- tvzvezda.ru
- vsoloviev.ru
- 1tv.ru
- vgtrk.ru
- zakupki.gov.ru
- vesti.ru
- online.sberbank.ru
- sberbank.ru
- vtb.ru
- duma.gov.ru
- rtr-planeta.com
- 5-tv.ru
- rkn.gov.ru
- rg.ru
- government.ru
- data.gov.ru
- mchs.gov.ru
- ac.gov.ru
- svr.gov.ru
- gov.ru
- council.gov.ru
- premier.gov.ru
- minenergo.gov.ru
- economy.gov.ru
- edu.gov.ru
- torgi.gov.ru
- chechnya.gov.ru
- gosuslugi.ru
- epp.genproc.gov.ru
- ach.gov.ru
- scrf.gov.ru
- mil.ru
Ранее мы сообщали о том, как присоединиться к группе программистов, наносящих DDoS-атаки на российские веб-ресурсы. Для этого нужно установить и активировать VPN, скачать специальную программу (архив), предварительно отключив антивирус Windows, т.к. он не даст инсталлировать ПО. После этого нужно разархивировать файлы, провести инсталляцию софта и нажать кнопку "старт".
Недавно хакерская группа Anonymous сообщила о том, что намерена продолжать работу по блокировке правительственных веб-сайтов с доменом .ru и предотвращению доступа к информации россиянам, "чтобы они могли быть свободны от путинской государственной цензурной машины".
"У нас также есть решение, чтобы удерживать украинцев онлайн, насколько это возможно", — говорится в сообщении.
Фокус сообщал о том, что ВСУ и СБУ дали советы украинским гражданам, куда сообщать о передвижении военной техники врага, а также как самостоятельно блокировать движение российских транспортных колонн.