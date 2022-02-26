Киберполицейские и волонтеры блокировали более 35-ти российских сайтов

Группировка Anonymous также выразила поддержку украинцам и пообещала обеспечить их пребывание в онлайне как можно дольше.

Ряд российских веб-ресурсов блокируется киберполицейскими и хакерами "в белых шляпах", а также простыми пользователями. Об этом сообщает Киберполиция.

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"Недоступными остаются онлайн-ресурсы правительства РФ, крупнейших СМИ, а также банков. Борьба продолжается, и мы обязательно победим!", — сказано в сообщении.

Список заблокированных ресурсов:

lenta.ru ria.ru rt.com kremlin.ru smotrim.ru tass.ru tvzvezda.ru vsoloviev.ru 1tv.ru vgtrk.ru zakupki.gov.ru vesti.ru online.sberbank.ru sberbank.ru vtb.ru duma.gov.ru rtr-planeta.com 5-tv.ru rkn.gov.ru rg.ru government.ru data.gov.ru mchs.gov.ru ac.gov.ru svr.gov.ru gov.ru council.gov.ru premier.gov.ru minenergo.gov.ru economy.gov.ru edu.gov.ru torgi.gov.ru chechnya.gov.ru gosuslugi.ru epp.genproc.gov.ru ach.gov.ru scrf.gov.ru mil.ru

Ранее мы сообщали о том, как присоединиться к группе программистов, наносящих DDoS-атаки на российские веб-ресурсы. Для этого нужно установить и активировать VPN, скачать специальную программу (архив), предварительно отключив антивирус Windows, т.к. он не даст инсталлировать ПО. После этого нужно разархивировать файлы, провести инсталляцию софта и нажать кнопку "старт".

Недавно хакерская группа Anonymous сообщила о том, что намерена продолжать работу по блокировке правительственных веб-сайтов с доменом .ru и предотвращению доступа к информации россиянам, "чтобы они могли быть свободны от путинской государственной цензурной машины".

"У нас также есть решение, чтобы удерживать украинцев онлайн, насколько это возможно", — говорится в сообщении.

Фокус сообщал о том, что ВСУ и СБУ дали советы украинским гражданам, куда сообщать о передвижении военной техники врага, а также как самостоятельно блокировать движение российских транспортных колонн.