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Технологии и наука Российско-украинская война

Киберполицейские и волонтеры блокировали более 35-ти российских сайтов

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хакер, атака, Anonymous, киберполиция
Фото: Mr.Robot

Группировка Anonymous также выразила поддержку украинцам и пообещала обеспечить их пребывание в онлайне как можно дольше.

Ряд российских веб-ресурсов блокируется киберполицейскими и хакерами "в белых шляпах", а также простыми пользователями. Об этом сообщает Киберполиция.

"Недоступными остаются онлайн-ресурсы правительства РФ, крупнейших СМИ, а также банков. Борьба продолжается, и мы обязательно победим!", — сказано в сообщении.

Список заблокированных ресурсов:

  1. lenta.ru
  2. ria.ru
  3. rt.com
  4. kremlin.ru
  5. smotrim.ru
  6. tass.ru
  7. tvzvezda.ru
  8. vsoloviev.ru
  9. 1tv.ru
  10. vgtrk.ru
  11. zakupki.gov.ru
  12. vesti.ru
  13. online.sberbank.ru
  14. sberbank.ru
  15. vtb.ru
  16. duma.gov.ru
  17. rtr-planeta.com
  18. 5-tv.ru
  19. rkn.gov.ru
  20. rg.ru
  21. government.ru
  22. data.gov.ru
  23. mchs.gov.ru
  24. ac.gov.ru
  25. svr.gov.ru
  26. gov.ru
  27. council.gov.ru
  28. premier.gov.ru
  29. minenergo.gov.ru
  30. economy.gov.ru
  31. edu.gov.ru
  32. torgi.gov.ru
  33. chechnya.gov.ru
  34. gosuslugi.ru
  35. epp.genproc.gov.ru
  36. ach.gov.ru
  37. scrf.gov.ru
  38. mil.ru

Ранее мы сообщали о том, как присоединиться к группе программистов, наносящих DDoS-атаки на российские веб-ресурсы. Для этого нужно установить и активировать VPN, скачать специальную программу (архив), предварительно отключив антивирус Windows, т.к. он не даст инсталлировать ПО. После этого нужно разархивировать файлы, провести инсталляцию софта и нажать кнопку "старт".

Недавно хакерская группа Anonymous сообщила о том, что намерена продолжать работу по блокировке правительственных веб-сайтов с доменом .ru и предотвращению доступа к информации россиянам, "чтобы они могли быть свободны от путинской государственной цензурной машины".

"У нас также есть решение, чтобы удерживать украинцев онлайн, насколько это возможно", — говорится в сообщении.

Фокус сообщал о том, что ВСУ и СБУ дали советы украинским гражданам, куда сообщать о передвижении военной техники врага, а также как самостоятельно блокировать движение российских транспортных колонн.