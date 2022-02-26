Украинские айтишники устраивают DDoS-атаки на российские сайты: помочь может каждый

Группа программистов disBalancer в своем телеграм-канале и в Твиттере размещает инструкции для юзеров, которые хотят принять участие в атаках на веб-ресурсы РФ.

Группа disBalancer организовывает DDoS-атаки на российские СМИ, госсайты и Сбербанк. Присоединиться к хакерам "в белых шляпах" может каждый желающий, сообщает НВ.

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Один из участников disBalancer рассказал журналистам, как можно стать членом их группы и атаковать российские веб-ресурсы.

Чтобы присоединиться к DDoS-атакам нужно:

Загрузить архив на свой ПК или ноутбук

на свой ПК или ноутбук Разархивировать

Запустить программу disBalancer

Установить и запустить VPN, если вы находитесь на территории Украины, потому что россияне блокируют украинские IP-адреса

Важно! На данный момент ПО disBalancer работает только на ОС Windows. Версия для MacOS разрабатывается.

[ + – ] Как происходит DDoS-атака: схема Фото: wikipedia

Что такое DDoS-атака

DDoS (Denial of Service "отказ в обслуживании") — это хакерская атака на любую вычислительную систему (сайт), целью которой является вывод системы из строя. Во время ДДОС-атак пользователи не могут получить доступ к сайту, ко всей информации, которая на нем размещена, а также к сервисам, если таковые предоставляются.

Ссылки, по которым можно присоединиться к группе:

Ранее мы сообщали о том, что хакеры Anonymous Загрузили в сеть базу данных Минобороны РФ. Слитая база содержит номера телефонов, адреса электронной почты и имена сотрудников.