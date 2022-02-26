Українські айтішники влаштовують DDoS-атаки на російські сайти: допомогти може кожен

Група програмістів disBalancer у своєму телеграм-каналі та Твіттері розміщує інструкції для користувачів, які хочуть взяти участь в атаках на вебресурси РФ.

Група disBalancer організовує DDoS-атаки на російські ЗМІ, держсайти та Ощадбанк. Приєднатися до хакерів "у білих капелюхах" може кожен охочий, повідомляє НВ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Один із учасників disBalancer розповів журналістам, як можна стати членом їхньої групи та атакувати російські веб-ресурси.

Щоб приєднатися до DDoS-атак потрібно:

Завантажити архів на свій ПК чи ноутбук

на свій ПК чи ноутбук Розархівувати

Запустити програму disBalancer

Встановити та запустити VPN, якщо ви знаходитесь на території України, тому що росіяни блокують українські IP-адреси

Важливо! Зараз програмне забезпечення disBalancer працює тільки на ОС Windows. Версію для MacOS розробляють.

[ + – ] Як відбувається DDoS-атака: схема Фото: wikipedia

Що таке DDoS-атака

DDoS (Denial of Service "відмова в обслуговуванні") — це атака хакерів на будь-яку обчислювальну систему (сайт), метою якої є виведення системи з ладу. Під час ДДОС-атак користувачі не можуть отримати доступ до сайту, всієї інформації, яка на ньому розміщена, а також до сервісів, якщо такі є.

Посилання, за якими можна приєднатися до групи:

Раніше ми повідомляли про те, що хакери Anonymous завантажили в мережу базу даних Міноборони РФ. Злита база містить номери телефонів, адреси електронної пошти та імена працівників.