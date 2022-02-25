Хакери Anonymous злили базу даних Міністерства оборони Росії

Базу даних сайту Міноборони РФ виклали у відкритий доступ.

Хакерська спільнота Anonymous зламала сайт Міністерства оборони РФ і злила базу даних, в якій містилися номери телефонів, адреси електронної пошти та імена співробітників. Про це організація повідомила у Twitter.

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Група Anonymous офіційно оголосило війну російському уряду.

[ + – ] Скриншот публікації Anonymous.

За словами міністра Цифрової трансформації України Михайла Федорова, з дня наступу військ РФ "ліг" і більше не "підіймався" сайт Міноборони РФ.

"Хакери з усього світу працюють "в російському напрямку" від імені Anonymous. Нехай знають, що ми не пробачаємо і не забуваємо", — повідомляє чиновник.

Такі вебресурси, як сайт президента РФ і Держдуми, стали недоступними через кілька годин після того, як російські війська вдерлися в Україну, а президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції".

Поки точно не встановили, чому сайти не працюють. Фокус сьогодні упродовж дня фіксував відсутність доступу до сайту kremlin.ru.

Нагадаємо, що США у відповідь на вторгнення військ РФ в Україну можуть проводити масштабні кібератаки та відключати електромережі. Президенту США надали список варіантів кібератак, щоб завадити військам РФ продовжувати наступ на територію України.

Раніше Фокус повідомляв, що українські Кібервійська отримали доступ до документів російської військової частини. Завдяки цьому в розпорядженні українських військових виявилися персональні дані з даними кредитних карток особового складу ВЧ 6762 зі Ставропольського краю.