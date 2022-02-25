Українські Кібервійська отримали доступ до документів російської військової частини

Українські військові мають у своєму розпорядженні персональні дані та дані кредитних карток особового складу ВЧ 6762 зі Ставропольського краю.

Кібервійська України отримали доступ до бухгалтерії та системи документообігу для службового користування військової частини номер 6762, яка розташована у Ставропольському краї у місті Желєзноводськ. Про це повідомляє УНІАН у своєму телеграм-каналі.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, українські кібервійськові отримали дані паспортів, військових квитків, бази, що містять персональні дані та кредитні картки особового складу.

"Військовослужбовці цього підрозділу направлені в Україну. Усі гроші з їхніх карток підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ", — йдеться в посту УНІАН.

Нагадаємо, що 26 серпня 2021 року було введено в дію рішення РНБО від 14 травня "Про невідкладні заходи кібероборони держави" указом №446/2021 Президента України. У цьому документі йшлося про створення кібервійськ. Виконувати рішення зобов'язаний секретар РНБО Олексій Данілов, а прорахувати обсяги матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення, забезпечення функціонування кібервійськ та комплектування особового складу, доручили Кабміну.

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