Украинские Кибервойска получили доступ к документам российской военной части

Украинские военные располагают персональными данными и данными кредитных карт личного состава ВЧ 6762 из Ставропольского края.

Кибервойска Украины получили доступ к бухгалтерии и системе документооборота для служебного пользования военной части номер 6762, которая расположена в Ставропольском крае в городе Железноводск. Об этом сообщает УНИАН в своем телеграм-канале.

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Согласно сообщению СМИ, украинские кибервоенные получили данные паспортов, военных билетов, базы, содержащие персональные данные и кредитных карт личного состава.

"Военнослужащие данного подразделение направлены в Украину. Все деньги с их карт пойдут на закупку вооружения для ВСУ", — говорится в посте УНИАН.

Напомним, что 26 августа 2021 года было введено в действие решение СНБО от 14 мая "О неотложных мерах киберобороны государства" указом №446/2021 президента Украины. В данном документе шла речь о создании кибервойск. Выполнять решение обязан секретарь СНБО Алексей Данилов, а просчитать объемы материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания, обеспечения функционирования кибервойск и комплектования личного состава поручили Кабмину.

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