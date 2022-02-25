Хакеры Anonymous слили базу данных Министерства обороны России

База данных сайта Минобороны РФ выложена в открытый доступ.

Хакерские сообщество Anonymous взломало сайт Министерства обороны РФ и слило базу данных, в которой содержались номера телефонов, адреса электронной почты и имена сотрудников. Об этом организация сообщила в Twitter.

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Сообщество Anonymous официально объявило войну российскому правительству.

[ + – ] Скриншот публикации Anonymous.

По словам министра Цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, со дня наступления войск РФ "лег" и больше не "поднимался" сат Минобороны РФ.

"Хакеры со всего мира работают "по российскому направлению" от имени Anonymous. Пусть знают, что мы не прощаем и не забываем", — сообщает чиновник.

Такие веб-ресурсы, как сайт президента РФ и Госдумы, были недоступны уже спустя несколько часов после того, как российские войска вторглись в Украину, а президент РФ Владимир Путин объявил начале "специальной военной операции".

Пока доподлинно не установлено, почему сайты не работают. Фокус сегодня в течение дня фиксировал отсутствие доступа к сайту kremlin.ru.

Напомним, что США в ответ на вторжение войск РФ в Украину могут проводить масштабные кибератаки и отключать электросети. Президенту США представили список вариантов кибератак, чтобы помешать войскам РФ продолжать наступление на территорию Украины.

Ранее Фокус сообщал, что украинские Кибервойска получили доступ к документам российской военной части. Благодаря этому в распоряжении украинских военных оказались персональные данные с данными кредитных карт личного состава ВЧ 6762 из Ставропольского края.