Советы от ВСУ, как остановить вражескую технику и куда сообщать о ее передвижениях

Фокус собрал рекомендации военных и спецслужб для украинцев, как можно помешать продвижению войск агрессора — онлайн и в реальной жизни.

Госспецсвязи сообщила, что украинцы могут помочь армии и спецслужбам, передавая информацию о передвижении вражеских войск и техники, а также диверсионно-разведывательных групп. Об этом ведомство написало в официальном телеграм-канале.

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С этой целью в СБУ создали официальный чат-бот в Telegram (эту информацию Фокусу подтвердили в пресс-службе Госспецсвязи) — @stop_russian_war_bot. Бот передает информацию в штабы реагирования.

В случае перебоев в его работе, можно отправлять информацию в личные сообщения Telegram-аккаунта @stop_russian_war.

Ранее граждан просили помогать в задержке продвижения войск агрессора.

"Особая просьба к жителям украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", — обратился к украинцам министр обороны Алексей Резников, сообщает Telegram-канал Ukraine NOW.

Telegram-канал Кличко сообщил, что диверсанты расставили по городу много меток, в частности, для баллистических ракет. Сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. "Как только видите такое, сразу обращайтесь в полицию", — порекомендовали киевлянам.

Сухопутные войска ВСУ обратились к украинцам с просьбой содействовать армии в обороне страны и дали восемь советов, как это можно сделать.

Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте, не дайте им выйти. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, — жгите лес. Владельцы экскаваторов могут окапывать населенные пункты, чтобы враг не мог проехать. Владельцы оружия с оптическими прицелами могут стрелять с расстояния по колесам, это остановит транспорт. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага. Засыпайте сделанные диверсантами метки землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом. Если есть информация, что враг на подходе, жгите шины в больших количествах. Черный дым дезинформирует врага, который будет думать, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.

Также в Facebook Сухопутных войск опубликовали видео, запечатлевшее героический поступок безоружного мужчины, в одиночку остановившего танк.

Ранее мы сообщали о том, что Twitter лишил граждан России возможности регистрировать аккаунты в своей соцсети.