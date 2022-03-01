YouTube заблокував акаунти російських ЗМІ RT та Sputnik у країнах ЄC

Аналогічне рішення ухвалила Meta та обмежила доступ до російських державних ЗМІ, RT та Sputnik, на своїх платформах Facebook та Instagram.

Компанія Google 1 березня заявила про повне блокування каналів RT та Sputnik, а також пов'язані з ними YouTube-каналів. Про це повідомляють у Twitter Google Europe.

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"Через війну, що триває в Україні, ми негайно блокуємо канали YouTube, пов'язані з RT і Sputnik, по всій Європі", — йдеться в повідомленні.

Система Google потребує певного часу, щоб змінити всі налаштування. Співробітники компанії також повідомляють, що команди продовжують цілодобово спостерігати за ситуацією, щоб завжди бути готовим вжити оперативних заходів.

Варто зазначити, що аналогічне рішення ухвалила Meta Марка Цукерберга, яка обмежила доступ до російських державних ЗМІ RT та Sputnik на своїх платформах Facebook та Instagram на території країн Євросоюзу. Президент з міжнародних відносин у Meta Нік Клегг у Twitter 28 лютого опублікував пост, в якому повідомив, що до Meta звернулися низка країн ЄС з проханням вжити заходів щодо блокування державних ЗМІ РФ.

"Враховуючи винятковий характер ситуації, що склалася, ми обмежуватимемо доступ до RT і Sputnik на всій території ЄС зараз", — повідомив Клегг.

Нагадаємо, що Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до Марка Цукерберга з проханням заблокувати доступ до соцмереж Facebook та Instagram користувачів з Росії.

У зв'язку з військовою агресією Росії Український державний центр радіочастот попросив Міжнародний союз електрозв'язку припинити усувати перешкоди на тих радіочастотах, до яких РФ має доступ на території України.