Україна просить Міжнародний союз електрозв'язку ускладнити радіозв'язок для військ РФ

Український регулятор просить МСЕ припинити усувати перешкоди на тих радіочастотах, до яких РФ має доступ на території України

Генеральний директор Українського державного центру радіочастот (УДЦР) звернувся до Бюро радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку (БР МСЕ). Про це регулятор повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Через вторгнення російських військ на територію України та з метою захисту радіочастотного ресурсу країни голова регулятора Володимир Корсун надіслав офіційний лист на ім'я Маріо Маневича, директора БР МСЕ, з проханням вважати всі частотні присвоєння РФ, які знаходяться на координації згідно з Регламентом радіозв'язку МСЕ або регіональних угод, відповідно до яких Україна визначена БР МСЕ як "зачеплена", є нескоординованими.

"Саме такий статус має відображатися у всіх службових публікаціях МСЕ", — наголошують у документі.

[ + – ] Лист глави УДЦР Фото: УГЦР

Український чиновник попросив застосовувати статус "нескоординовано" і для всіх майбутніх частотних присвоєнь РФ, для яких Україна визначатиметься БР МСЕ як "зачеплена".

Частотне присвоєння — це дозвіл від регулятора, який надають, наприклад, радіостанції. Отримавши такий дозвіл, радіостанція отримує частоту (або кілька частот) для мовлення.

Координація частоти — це технічно-нормативний процес, мета якого — усунути (або знизити) перешкоди між різними радіосистемами, що працюють на одній частоті.

Інакше кажучи, якщо "розкоординувати" радіочастоти, то велика ймовірність появи перешкод, що значно ускладнить радіозв'язок та мовлення.

"Всі сили Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" наразі зосереджені на наданні підтримки нашим Збройним силам України та розв'язанні нагальних питань в умовах щоденного бомбардування наших міст, тому міжнародне координування частотних присвоєнь УДЦР обмежене", — йдеться в повідомленні регулятора.