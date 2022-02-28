Украина просит Международный союз электросвязи усложнить радиосвязь для войск РФ

Украинский регулятор просит МСЭ прекратить устранять помехи на тех радиочастотах, к которым у РФ есть доступ на территории Украины

Генеральный директор Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) обратился к Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи (БР МСЭ). Об этом регулятор сообщает на своей странице в Facebook.

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В связи с вторжением российских войск на территорию Украины и в целях защиты радиочастотного ресурса страны глава регулятора Владимир Корсун направил официальное письмо на имя Марио Маневича, директора БР МСЭ, с просьбой считать все частотные присвоения РФ, которые находятся на координации согласно Регламенту радиосвязи МСЭ или региональных соглашений, в соответствии с которыми Украина определена БР МСЭ как "задетая", — нескоординированными.

"Именно такой статус должен быть отражен во всех служебных публикациях МСЭ", — отмечается в документе.

[ + – ] Письмо главы УГЦР Фото: УГЦР

Украинский чиновник попросил применять статус "нескоординированно" и для всех будущих частотных присвоений РФ, для которых Украина будет определена БР МСЭ как "задетая".

Частотное присвоение — это разрешение от регулятора, которое предоставляется, например, радиостанции. Получив такое разрешение, радиостанция получает частоту (либо несколько частот) для вещания.

Координация частоты — это техническо-нормативный процесс, цель которого — устранить (или снизить) помехи между разными радиосистемами, работающими на одной частоте.

Иными словами, если "раскоординировать" радиочастоты, то велика вероятность появления помех, что значительно усложнит радиосвязь и вещание.

"Все силы Государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" сейчас сосредоточены на оказании поддержки нашим Вооруженным силам Украины и решении насущных вопросов в условиях ежедневной бомбардировки наших городов, поэтому осуществление международной координации частотных присвоений УГЦР ограничено", — говорится в сообщении регулятора.