Инновации — движущая сила экономики, ведь именно они позволяют компаниям стремительно идти вперед, получать новый опыт и выходить на новые рынки. Фокус собрал 10 украинских компаний, которые инвестируют в новые технологии и достигают успехов, благодаря их постоянному развитию.

Диджитализация бизнеса — замена процессов и моделей, создает предпосылки для возникновения новых продуктов и сервисов, помогающих развитию компаний и влияющих на прибыльность. Кроме того, технологичность имеет решающее значение и для клиентов, которые больше будут доверять тем, кто предлагает удобные решения и сервисы. Между тем, сами инновационные компании Украины видят свою задачу в развитии новых подходов и интеллектуальном росте, и они однозначно способствуют прогрессу в своей отрасли через развитие новых технологий. Диджитал-мир требует быстрой реакции и удачных бизнес-решений. Фокус исследовал, какие компании в Украине инвестируют в технологии, чем отличаются и почему заслуживают внимания.

От выращивания — к экспорту: как инновации Kernel меняют агроотрасль

Крупнейший экспортер зерновых из Украины и лидер мирового рынка подсолнечного масла Kernel сразу определил технологичность своим приоритетом и уже много лет инвестирует в инновации. В компании используют современные технологии на всех этапах — от выращивания культур до реализации готовой продукции. IT-команда компании оцифровала агробизнес, логистику, трейдинг, документооборот и автоматизировала многие процессы.

Kernel применяет технологии на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для процессов в агробизнесе. Большой массив данных нужен для определения конкретных областей производительности и однородности на каждом поле и соответствующего планирования сельскохозяйственной технологии. Такой подход позволяет провести точное внесение удобрений и средств защиты растений, оптимизировать использование топлива сельскохозяйственной техникой и уменьшить выбросы парниковых газов.

А еще в компании используют модели имитационного моделирования для оптимизации транспортных маршрутов и управления сотнями объектов. Это позволяет эффективно управлять поставками продукции даже в сложных условиях войны. Все производственные объекты компании подключены к сервису для обмена логистическими данными BulkData, а удобство всех перевозок обеспечивает собственная разработка компании — система TransitHub.

Диджитализация и инновации в бизнес-процессах Kernel — это часть ДНК компании. Поэтому работа специалистов компании в этом направлении не прекращается даже во времена больших изменений и испытаний, и в ближайшие годы компания планирует планомерно и уверенно углублять применение ИИ для оптимизации всех бизнес-процессов и создавать решения, которые будут менять и компанию, и агроотрасль Украины.

Фокус выбрал 10 компаний в Украине, которые инвестируют в технологии Фото: Getty

ОТП Банк: общение с клиентом со 100%-м пониманием его потребностей

ОТП Банк уже более 25 лет работает на рынке Украины, активно развивает кредитование бизнеса, специальные условия финансирования для проектов по усилению энергонезависимости украинских компаний, помогая украинским предприятиям уменьшать расходы на энергоресурсы и энергозащиту. Руководство ОТП Банка знает, какую важную функцию выполняют инновации как в жизни, так и бизнесе, поэтому в своей работе банк применяет технологии на основе искусственного интеллекта. Это позволяет лучше понимать потребности своих клиентов. В частности, ИИ активно использует справочный центр ОТП Банка, что позволяет проанализировать 100% разговоров с клиентами и глубже понять их потребности. Ведь своевременное выявление проблем позволяет минимизировать случаи некорректных консультаций, сохраняя чрезвычайно высокую скорость ответа на запросы.

Справочный центр ОТП Банка, помимо голосового робота и чат-бота "Омилия" с распознаванием речи, более известного клиентам как робот Леся (в честь известной поэтессы), активно использует систему речевой аналитики на основе технологий Ender Turing с применением модуля большой речевой модели LLM. Система превращает все разговоры в стенограммы и анализирует их. Это позволяет глубже понимать проблемы клиента, ведь в отличие от традиционных NPS исследований не нужно обременять клиентов дополнительными интервью.

Банк также сотрудничает с Creatio — это современная платформа для автоматизации бизнес-процессов и CRM, которая предоставляет компаниям возможность быстро адаптироваться к изменениям и внедрять no-code/low-code подходы для эффективного управления внутренними процессами. Продукты и решения Creatio помогают банку улучшать бизнес-процессы и создавать новые возможности для роста.

В топ Фокуса вошли лидеры в области информационно-коммуникационных технологий Фото: Pixabay

Huaweі: строит "умные" города и совершенствует систему управления

Лидер в области информационно-коммуникационных технологий компания Huawei отлично знает, что такое диджитализация. Huaweи поставляет оборудование для сетей связи, IT-продукты в 170 стран мира. Сосредоточившись на трех областях — объединенных сетях, интеллектуальных вычислениях и инновационных устройствах, компания инвестирует в продукты, технологии, базовые исследования, совершенствование инженерных возможностей, технические стандарты и экосистемы в промышленности.

Так, весной 2025-го компания начала работу над развитием умных городов на базе сверхбыстрой связи 5G-Advanced Technology — пятого поколения беспроводных систем. Ведь использование 5G-A необходимо для развития умных городов и передовых решений в транспорте, производстве и крупных инфраструктурных объектах.

В программном обеспечении Huawei сосредоточена на создании облачной, сервис-ориентированной и открытой программной платформы. Также Huawei привлекает инновационные технологии и в потребительском бизнесе: мультимедиа, AI, микросхемы и управление зарядкой смартфонов, компьютеры и переносные устройства. Все это обеспечивает лучший опыт потребителям.

Компания постоянно совершенствует и структуру собственного инновационного бизнеса, а именно — систему корпоративного управления, организаций, процессов и систем оценки. В частности создана структура бизнеса, которая фокусируется на трех направлениях: клиентах, продуктах и регионах. Все организации совместно создают ценность для клиентов и несут ответственность за финансовые результаты компании, конкурентоспособность на рынке и уровень удовлетворенности потребителей.

Диджитализация процессов позволяет компаниям экономить на ресурсах Фото: Freepik

Фокстрот: лучшая логистика, более широкий ассортимент

Сеть электроники и бытовой техники "Фокстрот" активно внедряет новые технологии, ведь это не только соответствует требованиям времени, но и позволяет развивать бизнес, предлагая своим клиентам лучшие условия для покупки и получения товаров. Благодаря уровню цифровизации отдельных бизнес-процессов, в частности автоматизации и интеграции современных технологий для улучшения эффективности бизнеса, компания известна на рынке, как один из лидеров в воплощении инновационных решений.

Одно из самых весомых достижений Фокстрота — проект по распределению заказа, который позволил значительно улучшить логистику и процессы доставки, обеспечив большую гибкость и сокращение времени выполнения заказов, что привело к значительным преимуществам для бизнеса и клиентов, в частности увеличение ассортимента для доставки, оптимизации логистики, улучшение уровня удовлетворенности клиентов. Благодаря индивидуализации процесса обработки заказов Фокстрот повысил качество клиентского опыта.

Также диджитализация процессов в сети позволила существенно сэкономить на ресурсах: автоматизация процесса распределения заказов снизила потребность в ручном вмешательстве, уменьшив расходы на операционное управление и т.д.

Непрерывность бизнеса помогает поддерживать план по восстановлению страны Фото: Getty Images

ИНГО Украина: цифровые решения для эффективности и клиентоориентированности

Страховая компания "ИНГО Украина" успешно внедряет диджитал-инструменты в своей деятельности. Команда компании постоянно работает над повышением операционной эффективности и создает инновационную среду. Проекты развития онлайн-страхования и улучшения клиентоориентированности выходят на качественно новый уровень в компании, которая заботится о развитии новых технологий.

ИНГО активно внедряет цифровые решения, в частности автоматизированные платформы подачи заявлений, чат-боты и мобильное приложение, что позволяет сократить время страховых выплат и минимизировать бюрократические процедуры. В течение 2024 года ИНГО провела масштабную оптимизацию бизнес-процессов, что позволило сократить среднее время урегулирования убытков на 30%. Среди инноваций компании — использование спутникового мониторинга для точной оценки рисков и расширение программ страхования на новые категории фермерских хозяйств.

В Украине работают программы "умного страхования" с использованием информационных технологий (телематика и т.д.)

Страховая компания также предлагает программы "умного страхования" с использованием информационных технологий (телематика и др.). Специальное оборудование, установленное на автомобиль, позволяет анализировать характер езды водителя — фактор, который влияет на вероятность ДТП, амортизацию, расход топлива и тому подобное. Водитель может видеть свои ошибки при управлении и избегать их в будущем.

Цифровые решения для эффективности и клиентоориентированности используют и страховые компании Фото: Getty

lifecell: инвестиции в инновации для лучшей связи

Мобильный оператор lifecell уже имеет абонентскую базу около 10 млн абонентов. Конкуренция на рынке мобильной связи и стремительный рост количества абонентов требует тщательного внимания к качеству услуг, поэтому инновационность — в приоритетах lifecell.

Компания первой среди украинских операторов реализовала ключевые телекоммуникационные проекты, в частности запуск 4.5G во всех областных центрах одновременно, внедрение eSIM, тестирование 5G, а также запуск VoLTE и VoWiFi.

Команда Mobile Network lifecell оперативно оптимизировала работу сети в разных областях. Так максимально расширили как емкость 2G-связи в более 400 населенных пунктах, так и доступ к скоростному мобильному интернету 3/4G в более чем 100 населенных пунктах.

В 2024 году мобильный оператор построил 523 новые базовые станции и модернизировал 1466 имеющиеся. Услуги 4G от lifecell стали доступны еще в 642 населенных пунктах, где проживает 243 тысячи жителей. Оператор также продолжает инвестировать в расширение покрытия и усиление связи по всей территории страны.

Непрерывность бизнеса помогает поддерживать стратегический план, направленный на предотвращение и уменьшение влияния возможных инцидентов на бизнес-процессы ВСР (Business Continuity Plan). Он применяется в компании для ключевых функций и процессов.

ИТ компании используют прогрессивный опыт разработки программного обеспечения Фото: 24 Канал

EPAM: сочетание инноваций в ИТ и социальной ответственности

Компания EPAM работает на рынке более 30 лет, а первый офис в Украине был открыт почти 20 лет назад. EPAM использует прогрессивный опыт разработки программного обеспечения и является ведущим мировым поставщиком услуг по цифровой трансформации, облачных и трансформационных сервисов с искусственным интеллектом. Благодаря глубокой экспертизе в области данных и аналитики DATA & ANALYTICS, бизнес-интеллекта и разработки облачных платформ, EPAM помогает преодолеть сложности внедрения ИИ и создать новые возможности для обработки данных, которые необходимы в новой среде. От миграции платформ данных в облако до внедрения практик управления данными.

Используя обширный опыт в электронной коммерции, EPAM помогает своим клиентам разрабатывать приятные, интуитивно понятные интерфейсы, которые способствуют росту доходов бизнеса и оптимизируют производительность.

В 2024 году EPAM в Украине соединила инновации в ИТ с социальной ответственностью, сосредоточившись на теме доступности цифровых продуктов. Чтобы сделать цифровое пространство более доступным, компании удалось провести более 15 онлайн и офлайн лекций на тему вебдоступности, которая охватила более 500 студентов и более 100 педагогов из 20 городов Украины.

Сеть супермаркетов оптимизировала время ожидания покупателей Фото: pexels.com

Varus: инновации для экономии времени покупателей

Varus — это национальная сеть супермаркетов, которая оптимизировала время ожидания покупателей из-за неутешительной статистики, согласно которой более половины покупателей хотя бы раз покидали магазин без покупок именно из-за длительного времени ожидания.

Сеть Varus решила эту проблему. Речь идет о сервисе Scan and Go, который ввели в компании. За более чем два года он пережил существенные изменения и трансформировался в эффективный инструмент экономии времени и улучшения клиентского опыта. Разработка новой версии Scan and Go — это комплексный и многоэтапный процесс, который требовал слаженной работы команд цифрового маркетинга, IT, тестировщиков и сотрудников супермаркетов.

Главным отличием обновленной версии сервиса стала интеграция возможности оплаты банковской картой непосредственно через мобильное приложение. Это было сделано с целью минимизировать время, которое клиенты тратят в очередях.

Varus в своей структуре имеет трансформационный офис, который реализует проекты по автоматизации и разработке собственных программных комплексов.

Технологии ИИ используют для прогнозирования потребления и производства электроэнергии Фото: slovoidilo

ДТЭК: от инновационных идей до мгновенного принятия решений

Группа ДТЭК является крупнейшим частным инвестором в энергетическом секторе Украины, предприятия которой производят электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях, распределяют и поставляют электроэнергию конечным потребителям, добывают природный газ и уголь, торгуют энергоресурсами на украинском и внешнем рынках.

В инновациях ДТЭК стремится адаптироваться к условиям современных реалий и развитию новых технологий, в том числе на рынке альтернативной энергетики, а также в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

В ДТЭК используют технологии ИИ для прогнозирования потребления и производства электроэнергии, охраны труда, прогнозирования и устранения неисправностей. Умные электросети, виртуальная электростанция, энергетические центры, просьюмеры и другие системы, основанные на мгновенном принятии решений, создают отличные условия для стимулирования инноваций в энергетическом секторе с помощью искусственного интеллекта.

Благодаря созданию платформы Innovation DTEK, осуществляющей поиск инновационных решений, компания теперь публикует свои инновационные запросы и ищет команды, идеи и технологии для их решения. С помощью этой платформы ДТЭК собирает инновационные идеи, направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

Asus: инновационность и эстетика решений плюс гармония с природой

Компания Asus является крупнейшим производителем материнских плат, обладающим наибольшей долей мирового рынка (около 40%). Среди ряда компаний, ставших символами передовых технологий, Asus особенно выделяется. Компания всегда успешно сочетала инновации, высокое качество и стратегическое видение, и уже внедрила в свои продукты множество новаторских решений, как системы охлаждения с жидким охлаждением, геймерские ноутбуки с чрезвычайной производительностью и эксклюзивные материнские платы для энтузиастов. Asus — это инновационные технологии и надежность.

Сегодня Asus является многопрофильной компанией с разнообразными подразделениями, предлагающими широкий спектр продукции: производство компьютерных компонентов и устройств, создание продукции для геймеров и т.д.

Компания Asus уделяет много внимания вопросам сохранения окружающей среды: там была разработана концепция GreenASUS, охватывающая важные экологические вопросы. Компания первой в мире отказалась от использования свинца в производстве материнских плат и первой представила Full HD монитор, созданный с использованием безгалогенных технологий. Она является первым в мире производителем ноутбуков, получившим сертификаты EPD и EU Flower, а также первым производителем IT-оборудования из ведущей десятки, получившим сертификат Eco Mark (Япония).

Asus продолжает разрабатывать и улучшать свои эксклюзивные технологии, направленные на рациональное использование ресурсов планеты и защиту окружающей среды.