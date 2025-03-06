Інноваційність — запорука розвитку. Для чого Kernel робить ставку на технологічність

Сучасні інноваційні проєкти компаній дозволяють їм досягати амбітних цілей розвитку. Крім того, інновації бізнесу сьогодні зміцнюють економічний та технологічний потенціал та міжнародний авторитет України. У Kernel технологічність та інноваційність завжди були стійким пріоритетом. Як компанія тримає цей курс і яким чином це впливає на бізнес-показники, розповідає Фокус.

Related video

Kernel — найбільший експортер зернових з України та лідер світового ринку соняшникової олії. На частку компанії припадає близько 9% світового експорту соняшникової олії, продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. Щоб впевнено дивитись у майбутнє та розвивати агровиробництво та переробну промисловість, компанія одразу визначила технологість своїм пріоритетом і вже багато років інвестує в інновації в агропромисловій галузі.

У компанії використовують сучасні технології на всіх етапах — від вирощування культур до реалізації готової продукції. IT-команда компанії зацифрувала агробізнес, логістику, трейдинг, документообіг та автоматизувала багато процесів. У компанії впевнені: ставка на інновації — це не лише шлях до розвитку бізнесу сьогодні, а й можливість формувати індустрію майбутнього.

Цифрові трансформації: які Kernel змінює агросектор

"Застосування цифрових продуктів в агро вже давно залишили у минулому традиційні підходи до рослинництва, — розповідає Андрій Піший, директор з IT, Kernel. — Цифрові технології трансформували операційні процеси компанії з використання великого обсягу даних та алгоритмів для ухвалення рішень. Цю концепцію називають Data Driven Agriculture. А насправді у великого агро щільність ІТ-технологій на один квадратний метр не набагато менша, ніж колосків".

Андрій Піший, директор з IT, Kernel

На думку Андрія, сучасне агро неможливе без підходу data driven agriculture. У компанії впроваджена низка програмних проєктів під назвою DigitalAgriBusiness. Кожна з його складових програм фокусується на конкретному процесі чи проблемі напрямку рослинництва, яку вирішує той чи інший цифровий продукт. Вологість ґрунту, достатність добрив, сила вітру, прогнозування опадів — усе це збирають системи, аналізують і дають дані для швидкого ухвалення рішень. Це дозволяє обʼєднати роботу усіх працівників в єдине інформаційне середовище, яке не тільки автоматизує взаємодію та доступ до інформації, а й рекомендує рішення для прийняття на основі AI. "У підсумку наявність такої системи дозволяє нам ефективно ухвалювати оптимальні рішення з меншими втратами, тобто нижчою собівартістю, підвищенням врожайності і загалом меншою кількістю працівників управляти великим земельним банком", — ділиться Андрій Піший.

Крім того, в Kernel існують окремі діджитальні продукти, які відповідають за всі етапи життєвого циклу агропродукції — від селекціонування і вирощування культури до зберігання на елеваторі чи переробки на заводі, а далі, наприклад, розливу олії і доставки дистриб’юторам. Усі ці рішення у компанії розробляли самостійно, а кілька років тому IT-напрям Kernel відокремився в Kernel Digital — окрему компанію, що спеціалізується на розробці цифрових продуктів для агроіндустрії.

Тож сьогодні Kernel не лише створює та втілює в усіх робочих процесах нові технології для власних цілей, але й пропонує їх ринку. "Адже зараз стратегія Kernel — щоб усі агрокомпанії в Україні, не лише ми, виробляли більше зерна і більше олії. Це дуже потрібно нашій економіці, це її рятівне коло. І у нас є рішення, які дозволяють робити це ефективніше, дешевше. Ми відкрили агроінновації Kernel для наших партнерів з проєкту Open Agribusiness та усіх, хто зацікавлений у нарощуванні агровиробництва за допомогою цифрових продуктів", — підсумовує директор з IT Kernel.

Інновації, що стали частиною буднів компанії

Від теорії перейдемо до практики — які цифрові рішення сьогодні активно застосовує Kernel. Розглянемо кілька з них.

Агробізнес. Компанія застосовує технології на основі штучного інтелекту та машинного навчання. Великий масив даних потрібен для визначення конкретних областей продуктивності та однорідності на кожному полі та відповідного планування сільськогосподарської технології. Такий підхід дозволяє провести точне внесення добрив та засобів захисту рослин, оптимізувати використання палива сільськогосподарською технікою і зменшити викиди парникових газів від агрооперацій та негативний вплив на біорізноманіття.

У компанії Kernel існує відділ Data Science, що працює з великими даними та створює алгоритми для ефективного вирішення бізнес-завдань. Зокрема, команда розробила додаток, який рахує кількість зерен у початку кукурудзи чи насінин у кошику соняшника на основі фото. Це замінює ручний підрахунок агрономів, а враховуючи, що Kernel має понад 5 тис. полів загальною площею понад 360 тис. га. – допомагає заощадити час і ресурси, а найголовніше – спрогнозувати біологічну врожайність. Моделі аналізують супутникові знімки, погодні умови та дані за останні 10 років, що дозволяє робити точні прогнози ще до збору врожаю.

Логістика. Kernel є одним з найбільших логістичних операторів в агросекторі та найбільший експортер зернових культур з України. Зерно проходить великий шлях від поля до терміналу, і це є технологічний виклик щодо цифровізації логістичних процесів. Тож у компанії використовують моделі імітаційного моделювання для оптимізації транспортних маршрутів й управління сотнями об'єктів. Це дозволяє ефективно керувати постачанням продукції навіть у складних умовах війни.

Усі виробничі об’єкти компанії підключені до сервісу для обміну логістичними даними BulkData, але дані у систему передаються також прямо з полів. Це дозволяє в режимі реального часу відстежувати логістичні потоки, прогнозувати прибуття транспорту та планувати роботу на елеваторах і заводах.

Зручність всіх перевезень забезпечує власна розробка компанії — система TransitHub. Вона допомагає у комунікації із перевізниками, а головне — регулює черги на елеваторах, заводах чи портовій інфраструктурі. Наприклад, з початком жнив довкола елеваторів часто утворюються затори через синхронний збір врожаю. Це створює незручності, особливо якщо об’єкт розташований у межах міста. "Розумна" система допомагає уникнути черг і оптимізувати роботу водія. А в умовах воєнного стану електронна черга дозволяє ще й не скупчувати транспорт в одному місці і не стати легкою мішенню для ворожих атак. Сервіс TransitHub доступний і для інших агрокомпаній та промислових підприємств, яким потрібно налагодити логістику.

HR-сервіси. У Kernel сьогодні працює понад 11 тисяч спеціалістів, а компанія є одним з найбільших роботодавців України. Нагадаємо, що минулого року Kernel увійшов до Рейтингу найкращих роботодавців України за версією Фокус.

Щоб оптимізувати взаємодію між співробітниками, у компанії функціонує база знань для внутрішнього використання на основі ШІ. Інформація обробляється локально, а відповіді чату інтегруються з корпоративними процесами. Це дозволяє швидко адаптувати нові технології до потреб компанії та підтримувати високий рівень ефективності.

Також у рамках автоматизації процесів був розроблений чат-бот Kernel Buddy, який починався як інструмент адаптації нових працівників. Проте сьогодні він перетворюється на повноцінного професійного помічника. Завдяки йому співробітники можуть швидко знайти потрібну інформацію про те, як оформити відпустку чи отримати консультацію без необхідності звертатися до HR. Наступна мета — розширення функцій Buddy, щоб він також міг від імені працівника взаємодіяти з іншими ботами та додатками компанії.

Документи переходять в "цифру"

Окремо хочеться розповісти про кейс цифрової трансформації від Kernel, який торкнувся не лише бізнес-процесів компанії, а й безпосередньо торнувся ринку. Як зазначали вище, транспортні перевезення займають велику частку щоденних операцій Kernel, а відповідно, створюють велике навантаження на документообігу. Щоб оптимізувати цей процес, минулого року компанія одна з перших на ринку впровадила систему електронних товарно-транспортних накладних (еТТН).

Оскільки не було можливості спиратися на досвід інших компаній, кожен крок доводилося продумувати самостійно шляхом проб та помилок, тестувати, покращувати. Не обійшлося без викликів, адже у процесах задіяні не лише працівники компанії, а багато підрядників-перевізників. Водії потребували додаткової уваги як для інтеграції до процесів, так і для навчання, а також оформлення КЕПів. Після довгих пошуків оптимального рішення, адаптованого саме для водіїв вантажівок, партнери компанії розробила мобільний застосунок з урахуванням всіх особливостей роботи "в польових умовах" – простота інтерфейсу, робота при неякісному освітленні, з нестабільним інтернетом тощо.

Перехід на еТТН – яскравий приклад того, що шлях цифровізації — це не лише технічно складний процес, а ще й сповнений викликів людського фактору. Його учасники часто мали внутрішній опір до інновацій та були не дуже обізнані у користуванні цифровими сервісами. Тож команді Kernel довелося взяти на себе і цю частину шляху. І хоча процес переходу ще триває і набирає обертів, вже є чим пишатися. Серед відчутних результатів переходу на еТТН — скорочення часу на видачу супровідних документів на точках відвантаження на 50%, а також значно пришвидшився процес розрахунку з перевізниками.

"Ми не чекаємо 5–7 днів на паперову накладну, не витрачаємо час на перевірку та виправлення. Усе автоматизовано, можливість помилки мінімальна. Крім того, ми навчаємо наших партнерів — перевізників та водіїв — працювати з електронними накладними. І вони вже будуть готові, коли перехід на еТТН стане обов’язковим на державному рівні. Доки інші думатимуть, як це зробити, наші перевізники вже матимуть досвід, їхня цінність на ринку зростає", — розповідають у Kernel.

Діджиталізація та інновації у бізнес-процесах Kernel — це частина ДНК компанії. Тому робота фахівців компанії у цьому напрямку не припиняється навіть у часи великих змін та випробовувань, і в найближчі роки компанія планує планомірно та впевнено поглиблювати застосування ШІ для оптимізації всіх бізнес-процесів та створювати рішення, які змінюватимуть Kernel, а разом з ним і агрогалузь України.