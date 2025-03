Інновації — рушійна сила економіки, адже саме вони дозволяють компаніям стрімко йти вперед, отримувати новий досвід та виходити на нові ринки. Фокус зібрав 10 українських компаній, які інвестують у нові технології та досягають успіхів, завдяки їхньому постійному розвитку.

Діджиталізація бізнесу — заміна процесів і моделей, створює передумови для виникнення нових продуктів і сервісів, що допомагають розвитку компаній і впливають прибутковість. Крім того, технологічність має вирішальне значення і для клієнтів, які більше довірятимуть тим, хто пропонує зручні рішення та сервіси. Тим часом, самі інноваційні компанії України бачать своє завдання у розвитку нових підходів та інтелектуальному зростанні, і вони однозначно сприяють прогресу в своїй галузі через розвиток нових технологій. Діджитал-світ потребує швидкої реакції та вдалих бізнес-рішень. Фокус дослідив, які компанії в Україні інвестують у технології, чим відрізняються і чому заслуговують на увагу.

Від вирощування – до експорту: як інновації Kernel змінюють агрогалузь

Найбільший експортер зернових з України та лідер світового ринку соняшникової олії Kernel одразу визначив технологічність своїм пріоритетом і вже багато років інвестує в інновації. В компанії використовують сучасні технології на всіх етапах — від вирощування культур до реалізації готової продукції. IT-команда компанії зацифрувала агробізнес, логістику, трейдинг, документообіг та автоматизувала багато процесів.

Kernel застосовує технології на основі штучного інтелекту та машинного навчання для процесів в агробізнесі. Великий масив даних потрібен для визначення конкретних областей продуктивності та однорідності на кожному полі та відповідного планування сільськогосподарської технології. Такий підхід дозволяє провести точне внесення добрив та засобів захисту рослин, оптимізувати використання палива сільськогосподарською технікою і зменшити викиди парникових газів.

А ще у компанії використовують моделі імітаційного моделювання для оптимізації транспортних маршрутів й управління сотнями об'єктів. Це дозволяє ефективно керувати постачанням продукції навіть у складних умовах війни. Усі виробничі об’єкти компанії підключені до сервісу для обміну логістичними даними BulkData, а зручність всіх перевезень забезпечує власна розробка компанії — система TransitHub.

Діджиталізація та інновації у бізнес-процесах Kernel — це частина ДНК компанії. Тому робота фахівців компанії у цьому напрямку не припиняється навіть у часи великих змін та випробовувань, і в найближчі роки компанія планує планомірно та впевнено поглиблювати застосування ШІ для оптимізації всіх бізнес-процесів та створювати рішення, які змінюватимуть і компанію, і агрогалузь України.

Фокус обрав 10 компаній в Україні, які інвестують у технології Фото: Getty

OTП Банк: спілкування з клієнтом зі 100%-м розумінням його потреб

ОТП Банк вже понад 25 років працює на ринку України, активно розвиває кредитування бізнесу, спеціальні умови фінансування для проєктів з посилення енергонезалежності українських компаній, допомагаючи українським підприємствам зменшувати витрати на енергоресурси та енергозахист. Керівництво ОТП Банку знає, яку важливу функцію виконують інновації як у житті, так і бізнесі, тож у своїй роботі банк застосовує технології на основі штучного інтелекту. Це дає змогу краще розуміти потреби своїх клієнтів. Зокрема ШІ активно використовує довідковий центр ОТП Банку, що дозволяє проаналізувати 100% розмов із клієнтами й глибше зрозуміти їхні потреби. Адже вчасне виявлення проблем дозволяє мінімізувати випадки некоректних консультацій, зберігаючи надзвичайну високу швидкість відповіді на запити.

Довідковий центр ОТП Банку, окрім голосового робота і чат-бота "Омілія" з розпізнаванням мови, більш відомого клієнтам як робот Леся (на честь відомої поетеси), активно використовує систему мовної аналітики на основі технологій Ender Turing із застосування модуля великої мовної моделі LLM. Система перетворює всі розмови в стенограми й аналізує їх. Це дозволяє глибше розуміти проблеми клієнта, адже на відміну від традиційних NPS досліджень не потрібно обтяжувати клієнтів додатковими інтерв’ю.

Банк також співпрацює з Creatio — це сучасна платформа для автоматизації бізнес-процесів та CRM, яка надає компаніям можливість швидко адаптуватися до змін та впроваджувати no-code/low-code підходи для ефективного управління внутрішніми процесами. Продукти та рішення Creatio допомагають банку покращувати бізнес-процеси і створювати нові можливості для зростання.

До топу Фокусу увійшли лідери у галузі інформаційно-комунікаційних технологій Фото: Pixabay

Huaweі: будує "розумні" міста та удосконалює систему управління

Лідер у галузі інформаційно-комунікаційних технологій компанія Huawei відмінно знає, що таке діджиталізація. Huaweі постачає обладнання для мереж зв'язку, IT-продукти до 170 країн світу. Зосередившись на трьох областях — об'єднаних мережах, інтелектуальних обчисленнях та інноваційних пристроях, компанія інвестує в продукти, технології, базові дослідження, вдосконалення інженерних можливостей, технічні стандарти та екосистеми у промисловості.

Так, навесні 2025-го компанія розпочала роботу над розвитком розумних міст на базі надшвидкого зв'язку 5G-Advanced Technology — п'ятого покоління бездротових систем. Адже використання 5G-A необхідно для розвитку розумних міст та передових рішень у транспорті, виробництві й великих інфраструктурних об’єктах.

У програмному забезпеченні Huawei зосереджена на створенні хмарної, сервіс-орієнтованої та відкритої програмної платформи. Також Huawei залучає інноваційні технології і в споживчому бізнесі: мультимедіа, AI, мікросхеми та управління заряджанням смартфонів, комп'ютери та переносні пристроі. Все це забезпечує кращий досвід споживачам.

Компанія постійно вдосконалює і структуру власного інноваційного бізнесу, а саме — систему корпоративного управління, організацій, процесів та систем оцінки. Зокрема створена структура бізнесу, яка фокусується на трьох напрямках: клієнтах, продуктах та регіонах. Усі організації спільно створюють цінність для клієнтів і несуть відповідальність за фінансові результати компанії, конкурентоспроможність на ринку та рівень задоволеності споживачів.

Діджиталізація процесів дозволяє компаніям заощаджувати на ресурсах Фото: Freepik

Фокстрот: краща логістика, ширший асортимент

Мережа електроніки і побутової техніки "Фокстрот" активно впроваджує нові технології, адже це не лише відповідає вимогам часу, а й дозволяє розвивати бізнес, пропонуючи своїм клієнтам найкращі умови для покупки й отримання товарів. Завдяки рівню цифровізації окремих бізнес-процесів, зокрема автоматизації та інтеграції сучасних технологій для покращення ефективності бізнесу, компанія відома на ринку, як один з лідерів у втіленні інноваційних рішень.

Одне з найвагоміших досягнень Фокстроту — проєкт з розподілу замовлення, що дозволив значно покращити логістику та процеси доставки, забезпечивши більшу гнучкість і скорочення часу виконання замовлень, що призвело до значних переваг для бізнесу та клієнтів, зокрема збільшення асортименту для доставки, оптимізації логістики, покращення рівня задоволеності клієнтів. Завдяки індивідуалізації процесу обробки замовлень Фокстрот підвищив якість клієнтського досвіду.

Також діджиталізація процесів у мережі дозволила суттєво заощадити на ресурсах: автоматизація процесу розподілу замовлень знизила потребу в ручному втручанні, зменшивши витрати на операційне управління тощо.

Безперервність бізнесу допомагає підтримувати план з відбудови країни Фото: Getty Images

ІНГО Україна: цифрові рішення для ефективності та клієнтоорієнтованості

Страхова компанія "ІНГО Україна" успішно впроваджує діджитал-інструменти у своїй діяльності. Команда компанії постійно працює над підвищенням операційної ефективності і створює інноваційне середовище. Проєкти розвитку онлайн-страхування та покращення клієнтоорієнтованості виходять на якісно новий рівень у компанії, яка дбає за розвиток нових технологій.

ІНГО активно впроваджує цифрові рішення, зокрема автоматизовані платформи подання заяв, чат-боти та мобільний застосунок, що дозволяє скоротити час страхових виплат і мінімізувати бюрократичні процедури. Протягом 2024 року ІНГО провела масштабну оптимізацію бізнес-процесів, що дозволило скоротити середній час врегулювання збитків на 30%. Серед інновацій компанії — використання супутникового моніторингу для точної оцінки ризиків та розширення програм страхування на нові категорії фермерських господарств.

Страхова компанія також пропонує програми "розумного страхування" з використанням інформаційних технологій (телематика та ін.). Спеціальне обладнання, встановлене на автомобіль, дозволяє аналізувати характер їзди водія – чинник, який впливає на ймовірність ДТП, амортизацію, витрати пального тощо. Водій може бачити свої похибки під час керування та уникати їх в майбутньому.

Цифрові рішення для ефективності та клієнтоорієнтованості використовують і страхові компанії Фото: Getty

lifecell: інвестиції в інновації задля кращого зв'язку

Мобільний оператор lifecell вже має абонентську базу біля 10 млн абонентів. Конкуренція на ринку мобільного зв’язку та стрімке зростання кількості абонентів потребує ретельної уваги до якості послуг, тож інноваційність — у пріоритетах lifecell.

Компанія першою серед українських операторів реалізувала ключові телекомунікаційні проєкти, зокрема запуск 4.5G у всіх обласних центрах одночасно, впровадження eSIM, тестування 5G, а також запуск VoLTE та VoWiFi.

Команда Mobile Network lifecell оперативно оптимізувала роботу мережі в різних областях. Так максимально розширили як місткість 2G-зв’язку в понад 400 населених пунктах, так і доступ до швидкісного мобільного інтернету 3/4G у понад 100 населених пунктах.

2024 року мобільний оператор побудував 523 нові базові станції та модернізував 1466 наявні. Послуги 4G від lifecell стали доступними ще у 642 населених пунктах, де проживає 243 тисячі мешканців. Оператор також продовжує інвестувати у розширення покриття та посилення зв’язку по всій території країні.

Безперервність бізнесу допомагає підтримувати стратегічний план, спрямований на запобігання та зменшення впливу можливих інцидентів на бізнес-процеси ВСP (Business Continuity Plan). Він застосовується в компанії для ключових функцій і процесів.

ІТ компанії використовують прогресивний досвід розробки програмного забезпечення Фото: 24 Канал

EPAM: поєднання інновацій в ІТ та соціальної відповідальності

Компанія EPAM працює на ринку понад 30 років, а перший офіс в Україні було відкрито майже 20 років тому. EPAM використовує прогресивний досвід розробки програмного забезпечення та є провідним світовим постачальником послуг з цифрової трансформації, хмарних та трансформаційних сервісів зі штучним інтелектом. Завдяки глибокій експертизі в галузі даних та аналітики DATA & ANALYTICS, бізнес-інтелекту та розробки хмарних платформ, EPAM допомагає подолати складнощі впровадження ШІ та створити нові можливості для обробки даних, які необхідні в новому середовищі. Від міграції платформ даних у хмару до впровадження практик управління даними.

Використовуючи ґрунтовний досвід в електронній комерції, EPAM допомагає своїм клієнтам розробляти приємні, інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, які сприяють зростанню доходів бізнесу та оптимізують продуктивність.

2024 року EPAM в Україні поєднала інновації в ІТ із соціальною відповідальністю, зосередившись на темі доступності цифрових продуктів. Щоб зробити цифровий простір доступнішим, компанії вдалося провести понад 15 онлайн та офлайн лекцій на тему вебдоступності, що охопила понад 500 студентів і понад 100 освітян із 20 міст України.

Мережа супермаркетів оптимізувала час очікування покупців Фото: pexels.com

Varus: інновації для економії часу покупців

Varus — це національна мережа супермаркетів, що оптимізувала час очікування покупців через невтішну статистику, згідно з якою понад половина покупців хоча б раз залишали магазин без покупок саме через тривалий час очікування.

Мережа Varus вирішила цю проблему. Йдеться про сервіс Scan and Go, який запровадили у компанії. За понад два роки він пережив суттєві зміни та трансформувався в ефективний інструмент економії часу та покращення клієнтського досвіду. Розробка нової версії Scan and Go — це комплексний і багатоетапний процес, який потребував злагодженої роботи команд цифрового маркетингу, IT, тестувальників та співробітників супермаркетів.

Головною відмінністю оновленої версії сервісу стала інтеграція можливості оплати банківською карткою безпосередньо через мобільний додаток. Це було зроблено з метою мінімізувати час, який клієнти витрачають у чергах.

Varus у своїй структурі має трансформаційний офіс, який реалізує проєкти з автоматизації та розробки власних програмних комплексів.

Технології ШІ використовують для прогнозування споживання та виробництва електроенергії Фото: slovoidilo

ДТЕК: від інноваційних ідей до миттєвого ухвалення рішень

Група ДТЕК є найбільшим приватним інвестором в енергетичному секторі України, підприємства якої виробляють електроенергію на вітрових, сонячних і теплових електростанціях, розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам, видобувають природний газ і вугілля, торгують енергоресурсами на українському та зовнішньому ринках.

У інноваціях ДТЕК прагне адаптуватися до умов сучасних реалій і розвитку нових технологій, зокрема на ринку альтернативної енергетики, а також у сфері енергоефективності та енергозбереження.

В ДТЕК використовують технології ШІ для прогнозування споживання та виробництва електроенергії, охорони праці, прогнозування та усунення несправностей. Розумні електромережі, віртуальна електростанція, енергетичні центри, прос’юмери та інші системи, що засновані на миттєвому ухваленні рішень, створюють чудові умови для стимулювання інновацій в енергетичному секторі за допомогою штучного інтелекту.

Завдяки створенню платформи Innovation DTEK, що здійснює пошук інноваційних рішень, компанія тепер публікує свої інноваційні запити і шукає команди, ідеї і технології для їхнього вирішення. За допомогою цієї платформи ДТЕК збирає інноваційні ідеї, що спрямовані, зокрема, на підвищення рівня безпеки, ефективності бізнесу та екологічності виробництв.

Asus: інноваційність та естетика рішень плюс гармонія з природою

Компанія Asus є найбільшим виробником материнських плат, що володіє найбільшою часткою світового ринку (близько 40%). Серед низки компаній, які стали символами передових технологій, Asus особливо виділяється. Компанія завжди успішно поєднувала інновації, високу якість і стратегічне бачення, і вже впровадила у свої продукти безліч новаторських рішень, як системи охолодження з рідким охолодженням, геймерські ноутбуки з надзвичайною продуктивністю та ексклюзивні материнські плати для ентузіастів. Asus — це інноваційні технології та надійність.

Сьогодні Asus є багатопрофільною компанією з різноманітними підрозділами, що пропонують широкий спектр продукції: виробництво комп'ютерних компонентів і пристроїв, створення продукції для геймерів тощо.

Компанія Asus приділяє багато уваги питанням збереження довкілля: там була розроблена концепція GreenASUS, що охоплює важливі екологічні питання. Компанія першою в світі відмовилася від використання свинцю у виробництві материнських плат і першою представила Full HD монітор, створений з використанням безгалогенних технологій. Вона є першим у світі виробником ноутбуків, що отримали сертифікати EPD і EU Flower, а також першим виробником IT-обладнання з провідної десятки, що отримав сертифікат Eco Mark (Японія).

Asus продовжує розробляти і покращувати свої ексклюзивні технології, спрямовані на раціональне використання ресурсів планети і захист навколишнього середовища.