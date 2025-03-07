Хлопець залишив школу в 16 років і став директором компанії "на краю світу" (відео)

Тевай Гумберт залишив навчання, щоб розвивати сімейну перлову справу. Завдяки соцмережам хлопець допоміг фермі подолати кризу та повернути популярність.

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На віддаленому атолі Ахе в Тихому океані розташовується перлова ферма Kamoka Pearl, яку називають найвіддаленішою у світі. Саме там живе і працює Тевай Гумберт, людина, яка присвятила себе відродженню перлової справи на цьому крихітному клаптику землі. Про це він розповідає в одному з відео на YouTube.

Ахе, частина архіпелагу Туамоту, розташована за 300 миль (7,6 км) на північний схід від Таїті. Це коралове кільце, що оточує лагуну площею 75 квадратних миль, підноситься всього на кілька футів над рівнем моря. Тут немає родючого ґрунту, що робить землеробство складним, але місцеві жителі знайшли способи вирощувати деякі продукти, використовуючи компост і кокосове лушпиння.

Тевай Гумберт, чия сім'я заснувала ферму, залишив школу в 16 років, але зумів стати генеральним директором компанії. Завдяки його зусиллям і активній присутності в соціальних мережах ферма пережила фінансові труднощі та знову набула популярності.

Атол Ахе, частина архіпелагу Туамоту, Фото: YouTube

У своїх відеороликах на YouTube Гумберт розповідає про життя на Ахе, обмежені ресурси та унікальні методи видобутку перлів. Воду для пиття, поливу та гігієни вони збирають із дощу, а всі необхідні товари, включно з будівельними матеріалами та продуктами, раз на тиждень доставляють кораблем із Таїті.

Раціон місцевих жителів включає в себе морепродукти, свіжу рибу, а також устриць, які стають непридатними для виробництва. Процес вирощування перлів починається з того, що колекціонери знаходять устриць, раковини яких стали занадто важкими для плавання. Після кількох років догляду вони починають виробляти перлини, але з часом їхня якість знижується.

У своїх відеороликах на YouTube Гумберт розповідає про життя на Асі Фото: YouTube

Тевай зазначив, що життя на атолі Ахе — це випробування на витривалість, але для нього і його колег це місце стало справжньою домівкою.

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