Запізнився, але не здався: пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі

Порушник зумів подолати всі заходи безпеки і дістатися до літака, який уже готувався до зльоту.

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У міжнародному аеропорту Ель-Тепуаль у Пуерто-Монтте, Чилі, затримали 29-річного чоловіка, який вибіг на злітну смугу і став перед літаком, щоб не дати йому полетіти без нього. Про це пише NTK.

Інцидент стався 3 березня, коли пасажир запізнився на свій рейс авіакомпанії LATAM Airlines, що виконував переліт до Консепсьйона. Порушник зумів подолати заходи безпеки і дістатися до літака, який уже готувався до зльоту.

Зняті очевидцями кадри показують, як чоловік стоїть на злітній смузі перед повітряним судном. За повідомленнями, він простояв там приблизно хвилину, перш ніж до нього підійшов співробітник аеропорту і відвів його в сторону. Пізніше чоловіка затримали співробітники служби безпеки і передали поліції.

Інцидент стався 3 березня, коли пасажир запізнився на свій рейс авіакомпанії LATAM Airlines Фото: Jam Press

Видання зазначає, що сьогодні, 4 березня, йому можуть висунути офіційні обвинувачення.

Цей випадок став не єдиним порушенням авіабезпеки за останній час. Раніше, 7 лютого, пасажир рейсу IB578 авіакомпанії Iberia в Парижі напав на стюардесу, відкрив аварійний вихід і зістрибнув на асфальт під час рулювання літака. Незважаючи на подію, рейс пізніше вилетів до Мадрида із затримкою в чотири з половиною години.

Розслідування за обома інцидентами тривають.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік не хоче повертатися у звичайний будинок після землетрусу. Алі Бозоглан самостійно облаштував печеру, адаптувавши її для життя. Він готує їжу, пере одяг і підтримує порядок. Єдиною складністю залишається відсутність електрики.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.