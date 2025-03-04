Опоздал, но не сдался: пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе

Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

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В международном аэропорту Эль-Тепуаль в Пуэрто-Монтте, Чили, был задержан 29-летний мужчина, который выбежал на взлетную полосу и встал перед самолетом, чтобы не дать ему улететь без него. Об этом пишет NTK.

Инцидент произошел 3 марта, когда пассажир опоздал на свой рейс авиакомпании LATAM Airlines, выполнявший перелет в Консепсьон. Нарушитель сумел преодолеть меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Снятые очевидцами кадры показывают, как мужчина стоит на взлетной полосе перед воздушным судном. По сообщениям, он простоял там около минуты, прежде чем к нему подошел сотрудник аэропорта и увел его в сторону. Позже мужчину задержали сотрудники службы безопасности и передали полиции.

Инцидент произошел 3 марта, когда пассажир опоздал на свой рейс авиакомпании LATAM Airlines Фото: Jam Press

Издание отмечает, что сегодня, 4 марта, ему могут быть предъявлены официальные обвинения.

Этот случай стал не единственным нарушением авиабезопасности за последнее время. Ранее, 7 февраля, пассажир рейса IB578 авиакомпании Iberia в Париже напал на стюардессу, открыл аварийный выход и спрыгнул на асфальт во время руления самолета. Несмотря на происшествие, рейс позднее вылетел в Мадрид с задержкой в четыре с половиной часа.

Расследования по обоим инцидентам продолжаются.

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