Главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов (видео)

Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.

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Сингапурский аэропорт Чанги, неоднократно признаваемый лучшим в мире, вызвал неожиданное разочарование у туристки Джессики Джейн Тернер, которая столкнулась с неожиданной стороной его работы. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Исследуя Европу и Азию, пара на короткое время остановилась в Сингапуре после пяти недель, проведенных в Таиланде.

Джессика с нетерпением ждала возможности провести несколько часов в знаменитом аэропорту Чанги, известном своими инновациями и удобствами, однако реальность оказалась не такой, как она представляла.

"Почему никто не сказал мне, что знаменитый водопад в аэропорту Сингапура не работает круглосуточно? Я приехала пораньше специально, чтобы его увидеть, но он был отключен", — поделилась она разочарованием.

Иллюстративное фото Фото: Business Insider

Оказалось, что крупнейший крытый водопад мира, известный как "Драгоценный вихрь", функционирует только с 11 утра до 10 вечера. Путешественница также отметила, что по прибытии в аэропорт в 8 утра столкнулась с еще одной проблемой — большинство магазинов и ресторанов открываются не раньше 10-11 утра.

"Здесь было очень пусто, мне даже стало жутковато. Я почему-то думала, что в аэропорту Сингапура все открыто 24/7, ведь здесь всегда так много рейсов", — призналась Джессика.

Тем не менее пара нашла открытый McDonald's, позавтракала и продолжила свое путешествие. Несмотря на неожиданности, Джессика отметила, что аэропорт выглядит очень чистым, стильным и приятным.

Ранее Фокус сообщал, что целый город может быть поглощен гигантской воронкой. За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Также стало известно, что крошечное островное государство стало самым богатым, а потом потеряло все. В период экономического расцвета правительство предоставляло гражданам бесплатное образование, медицинские услуги и транспорт. Люди жили в достатке, а уровень благосостояния был настолько высок, что, по слухам, начальник полиции позволил себе купить Lamborghini.