Головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів (відео)

Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи та вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.

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Сінгапурський аеропорт Чангі, неодноразово визнаний найкращим у світі, викликав несподіване розчарування у туристки Джессіки Джейн Тернер, яка зіткнулася з неочікуваним боком його роботи. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи та вирушили в подорож світом. Досліджуючи Європу та Азію, пара на короткий час зупинилася в Сінгапурі після п'яти тижнів, проведених у Таїланді.

Джессіка з нетерпінням чекала можливості провести кілька годин у знаменитому аеропорту Чангі, відомому своїми інноваціями та зручностями, проте реальність виявилася не такою, як вона уявляла.

"Чому ніхто не сказав мені, що знаменитий водоспад в аеропорту Сінгапуру не працює цілодобово? Я приїхала раніше спеціально, щоб його побачити, але він був відключений", — поділилася вона розчаруванням.

Ілюстративне фото Фото: Business Insider

Виявилося, що найбільший критий водоспад світу, відомий як "Дорогоцінний вихор", функціонує лише з 11-ї ранку до 10-ї вечора. Мандрівниця також зазначила, що після прибуття в аеропорт о 8-й ранку зіштовхнулася з іще однією проблемою — більшість магазинів і ресторанів відчиняються не раніше ніж о 10-11-й ранку.

"Тут було дуже порожньо, мені навіть стало моторошно. Я чомусь думала, що в аеропорту Сінгапуру все відкрито 24/7, адже тут завжди так багато рейсів", — зізналася Джессіка.

Проте пара знайшла відкритий McDonald's, поснідала і продовжила свою подорож. Попри несподіванки, Джессіка зазначила, що аеропорт має дуже чистий, стильний і приємний вигляд.

Раніше Фокус повідомляв, що ціле місто може бути поглинуте гігантською воронкою. За останні кілька місяців карстові воронки стали збільшуватися в геометричній прогресії, наближаючись до житлових кварталів. Кілька будинків уже зруйновано.

Також стало відомо, що крихітна острівна держава стала найбагатшою, а потім втратила все. У період економічного розквіту уряд надавав громадянам безоплатну освіту, медичні послуги та транспорт. Люди жили в достатку, а рівень добробуту був настільки високий, що, за чутками, начальник поліції дозволив собі купити Lamborghini.