Крихітна острівна держава стала найбагатшою, а потім втратила все: названо причину

У період економічного розквіту держава надавала громадянам безоплатну освіту, медичні послуги та транспорт. Люди жили в достатку, а рівень добробуту був настільки високий, що, за чутками, начальник поліції дозволив собі купити Lamborghini.

Related video

Науру — крихітна острівна держава в Тихому океані — колись вважалася однією з найбагатших у світі на душу населення завдяки видобутку фосфатів. Однак її економічний злет змінився різким падінням, залишивши країну в пошуку нових джерел доходу. Про це пише The Mirror.

Фосфатний бум розпочався на початку XX століття, коли британська компанія виявила величезні запаси цього цінного ресурсу, що використовується в добривах. Протягом десятиліть Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія активно розробляли родовища, поки 1968 року Науру не стало незалежним і не взяло видобуток під свій контроль. Це призвело до безпрецедентного багатства: у 1980-х роках дохід на душу населення перевищив показники нафтових монархій Близького Сходу.

На хвилі процвітання держава забезпечувала громадянам безплатну освіту, медичну допомогу і транспорт. Жителі насолоджувалися розкішшю: розповідали, що начальник поліції придбав Lamborghini, але не зміг у ньому поміститися. Однак багатство швидко випарувалося — до 1990-х років фосфатні запаси виснажилися, а економіка опинилася в занепаді.

У спробі впоратися з кризою Науру пробувало стати офшорною податковою гаванню і продавало паспорти, але незабаром відмовилося від цих схем. У 2005 році країна відновила видобуток фосфатів, проте це джерело доходу вже не могло забезпечити колишній добробут.

1968 року Науру стало незалежною державою і взяло видобуток фосфатів під контроль Фото: YouTube

Значну фінансову підтримку Науру отримало завдяки угоді з Австралією: країна розмістила в себе центр утримання прохачів притулку в обмін на економічну допомогу. Також острів заробляє на рибальській галузі, але залишається вразливим перед можливими економічними потрясіннями.

Видання зазначає, що сьогодні однією з головних проблем Науру є здоров'я населення: понад 70% жителів страждають на ожиріння, а рівень куріння залишається критично високим. Експерти пов'язують це з економічним спадом, який обмежив доступ до якісного харчування.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря. Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри й перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.