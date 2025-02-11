Подружжя продало великий будинок і побудувало унікальне село на березі моря (фото)

Після подорожей на автофургоні Сільвія та Ерік Гокінс вирішили втілити в життя свою давню мрію. Вони придбали ділянку площею 4 акри і перетворили її на затишний кемпінг із невеликими будинками.

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Жителі Вірджинії-Біч (США), Сільвія та Ерік Гокінс, радикально змінили своє життя, відмовившись від традиційного великого будинку на користь мінімалістичного способу життя. Це рішення надихнуло їх на створення унікального села крихітних будинків, яке привабило тисячі гостей з усієї Америки. Про це пише The Sun.

На початку 2000-х років сім'я Гокінс жила в просторому будинку площею 3 000 квадратних футів, мала стабільну роботу і всі ознаки "класичної американської мрії". Однак вони відчували, що цей спосіб життя віддаляє їх одне від одного. Усе змінилося 2010 року, коли вони вирушили в похід на мис Чарльз. Саме там вони усвідомили, що почуваються набагато щасливішими і вільнішими в невеликому просторі.

Після повернення подружжя ухвалило сміливе рішення — відмовитися від великого будинку, придбати два будинки на колесах і переїхати в кемпінг. Попри скептичне ставлення родичів, вони були впевнені, що мінімалізм і близькість до природи зроблять їх щасливішими. У підсумку це не тільки допомогло зміцнити сімейні стосунки, а й дало фінансову свободу.

Подружжя продало свій великий будинок Фото: WTKR

Через кілька років Хокінси вирішили втілити в життя свою мрію — побудувати село з невеликими будинками. Вони придбали ділянку площею 4 акри на мисі Чарльз, де раніше знаходилися невеликі будиночки, заправка і ресторан. Повністю відремонтувавши територію, вони перетворили її на затишний комплекс, що пропонує гостям можливість спробувати життя в маленькому житлі.

У 2022 році село виставили на Airbnb і воно швидко стало популярним. Будинки оформлені в яскравих кольорах і оснащені всім необхідним: повноцінними ванними кімнатами, кухнями й зручними зонами відпочинку. Тисячі американців уже випробували цей стиль життя на собі.

У 2022 році село було виставлено на Airbnb і швидко стало популярним Фото: WTKR

Проєкт Хокінсів став частиною глобального тренду на мінімалістичний спосіб життя. Видання зазначає, що тим, хто хоче збудувати власний крихітний будинок, навіть не обов'язково починати з нуля — на Walmart і Amazon продаються готові комплекти. Наприклад, двоповерховий будинок із критою терасою можна придбати за 25 985 доларів, а варіант із повністю обладнаною ванною — за 15 299 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.