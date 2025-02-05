Ремонт обійшовся в $1 млн: сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його (фото)

Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до ладу.

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У 2017 році сім'я з Австралії зважилася на сміливий крок — переїзд до Канади й купівлю "будинку мрії". Однак реальність виявилася куди складнішою, ніж вони могли припустити. Про це пише Bussines Insider.

Усе почалося з того, що будинок 1913 року побудови був куплений віддалено, без попереднього огляду. Спочатку сім'я сподівалася пожити в ньому рік-другий, перш ніж розпочинати ремонт. Однак незабаром з'ясувалося, що будівля потребує термінового втручання — від ремонту фундаменту до повної заміни електропроводки.

Намагаючись заощадити, господарі довірилися підряднику, який пообіцяв виконати роботи швидко і недорого. Однак ремонт виявився нескінченним випробуванням: постійний шум, пил, протікання і стрес стали невід'ємною частиною їхнього життя. Дружина, працюючи з дому, виявилася єдиним координатором будівництва, а діти важко переживали переїзд і розлуку з друзями.

Намагаючись заощадити, господарі довірилися підряднику, який пообіцяв виконати роботи швидко і недорого Фото: Kirsten Fogg

До 2020 року, попри всі старання, було завершено лише 25% робіт. Коли сім'я нарешті наважилася переїхати з дому на час ремонту, раптово почалася пандемія COVID-19, яка погіршила і без того складну ситуацію.

Фінансові витрати зростали, напруженість у сім'ї наростала, а психічне здоров'я всіх її членів погіршувалося.

Сім'я витратила 973 тисячі доларів на ремонт Фото: Kirsten Fogg

Знадобилося довгих п'ять років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до ладу. Загальні витрати перевищили 1,4 мільйона канадських доларів (973 тисячі доларів), що вдвічі перевищило початковий бюджет. Тепер, коли ремонт завершено, сім'я зізнається, що взяла на себе занадто багато.

"Складно сказати, чи вартувало це всіх наших труднощів", — зазначають вони.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Власність включає 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянку і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.