"Вулиця мільярдерів": елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками (фото)

Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами й покриті графіті.

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Колись найдорожча вулиця Лондона, Єпископський проспект, відомий як "вулиця мільярдерів", тепер втратила свій блиск і нагадує занедбаний будівельний майданчик. Причина криється в численних будівництвах і смітті, яке заполонило елітний район. Про це пише Daily Star.

Ще недавно проспект був домом для світових знаменитостей, таких як Джастін Бібер і султан Брунею. Однак сьогодні вулиця перебуває в занепаді. Багатомільйонні особняки забиті металевими листами, пописані графіті, а вулиці всіяні вибоїнами, сміттям і недопалками.

Жителі висловлюють невдоволення ситуацією, що склалася. Особливо їх обурила остання ініціатива міської влади, яка ввела нові обмеження на паркування. Подвійні жовті лінії по обидва боки дороги мали підвищити безпеку і поліпшити видимість, але викликали хвилю невдоволення серед місцевих жителів.

"Ми не очікували такого, коли переїхали сюди сім років тому. Рада тільки й робить, що зашпаровує вибоїни. А тепер ці обмеження на паркування — де зупинятимуться наші гості?" — поскаржився один з анонімних мешканців.

Район нагадує занедбаний будівельний майданчик Фото: Google Maps

Інша мешканка зазначила, що серйозною проблемою залишається не тільки будівництво, а й робітники, які створюють затори та забруднюють район.

"Через паркування підрядників неможливо повернути ліворуч або праворуч, на дорозі постійно тимчасові світлофори, і вічно затори", — зазначила британка.

Дехто впевнений, що будівельні робітники також відповідальні за збільшення кількості сміття на вулиці.

"Їм просто нікуди викидати відходи", — поділився один із місцевих жителів.

Інша поширена скарга — велика кількість недопалків.

"Підрядникам вочевидь заборонено курити на будівництві, тому вся наша вулиця усипана сигаретними недогризками", — заявив ще один анонімний респондент.

Попри безлад і незручності, нерухомість на Мільярдерс-Роу залишається однією з найдорожчих у Лондоні. Вартість будинків на Єпископській авеню, як і раніше, варіюється від 4 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина орендувала на ніч раніше занедбану школу. Жінка з подивом розповідає, що це місце офіційно доступне для оренди, попри його лячний зовнішній вигляд. За її словами, будівля майже розвалюється.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі і Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.