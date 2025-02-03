"Улица миллиардеров": элитный район превратился в свалку с пустующими особняками (фото)

Проспект служил пристанищем для мировых знаменитостей, включая Джастина Бибера и султана Брунея. Однако теперь роскошные особняки, стоившие миллионы, заколочены металлическими листами и покрыты граффити.

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Некогда самая дорогая улица Лондона, Епископский проспект, известный как "улица миллиардеров", теперь потеряла свой блеск и напоминает заброшенную строительную площадку. Причина кроется в многочисленных стройках и мусоре, который заполонил элитный район. Об этом пишет Daily Star.

Еще недавно проспект был домом для мировых знаменитостей, таких как Джастин Бибер и султан Брунея. Однако сегодня улица пребывает в упадке. Многомиллионные особняки заколочены металлическими листами, исписаны граффити, а улицы усеяны выбоинами, мусором и окурками.

Жители выражают недовольство сложившейся ситуацией. Особенно их возмутила последняя инициатива городских властей, которые ввели новые ограничения на парковку. Двойные желтые линии по обеим сторонам дороги должны были повысить безопасность и улучшить видимость, но вызвали волну недовольства среди местных жителей.

"Мы не ожидали такого, когда переехали сюда семь лет назад. Совет только и делает, что заделывает выбоины. А теперь эти ограничения на парковку — где будут останавливаться наши гости?" — пожаловался один из анонимных жителей.

Район напоминает заброшенную строительную площадку Фото: Google Maps

Другая жительница отметила, что серьезной проблемой остается не только строительство, но и рабочие, которые создают заторы и загрязняют район.

"Из-за парковки подрядчиков невозможно повернуть налево или направо, на дороге постоянно временные светофоры, и вечно пробки", — отметила британка.

Некоторые уверены, что строительные рабочие также ответственны за увеличение количества мусора на улице.

"Им просто некуда выбрасывать отходы", — поделился один из местных жителей.

Другая распространенная жалоба — обилие окурков.

"Подрядчикам явно запрещено курить на стройке, поэтому вся наша улица усыпана сигаретными огрызками", — заявил еще один анонимный респондент.

Несмотря на беспорядок и неудобства, недвижимость на Миллиардерс-Роу остается одной из самых дорогих в Лондоне. Стоимость домов на Епископской авеню по-прежнему варьируется от 4 до 100 миллионов фунтов стерлингов.

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