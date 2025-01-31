Купившая 135-летний "дом мечты" пара, обнаружила, что у него нет фундамента (фото)

Узнав о проблеме Кайли и Джей МакКой приняли радикальное решение. Супруги решили поднять дом на 18 дюймов, удалить глину и камни и построить полноценный подвал.

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Жители Миннесоты (США) Кайли и Джей Маккой приобрели старинную усадьбу, планируя превратить ее в комфортное жилье для себя и своих семерых детей. Однако во время реконструкции супруги сделали неожиданное открытие: их дом, построенный в 1895 году, не имел полноценного фундамента и стоял на глине и нескольких уложенных вручную камнях. Об этом пишет What's The Jam.

Обнаружение этой проблемы стало серьезным испытанием для семьи. Экскаватор, начавший работы на южной стороне дома, не смог найти прочного основания, и дальнейшее копание грозило обрушением столовой.

После длительных обсуждений и пересмотра бюджета МакКои приняли радикальное решение: поднять дом на 18 дюймов, удалить глину и камни и построить полноценный подвал. Общая стоимость работ составила более 50 000 долларов.

"Мы были потрясены, когда узнали, что фундамент дома практически отсутствует. Это заставило нас пересмотреть наши планы и отказаться от некоторых задуманных улучшений, таких как дровяной камин и сауна для здоровья моего мужа", — рассказала Кайли.

Супруги решили поднять дом на 18 дюймов Фото: Jam Press

Во время реконструкции семья была вынуждена временно переехать к родителям Джея. Работы затянулись, и на протяжении нескольких месяцев вход в дом осуществлялся только по лестнице. Однако неожиданное открытие не ограничилось лишь фундаментом: в старом бачке были найдены сотни бутылок и даже пара старинных зубных протезов.

Супруги приобрели дом в 2010 году, мечтая однажды стать его полноправными владельцами, и спустя 14 лет их мечта сбылась.

С приходом весны семья планирует заняться благоустройством территории Фото: Jam Press

Несмотря на трудности, они не отказались от задуманного и намерены не только сохранить историческое здание, но и вернуть усадьбе ее былое величие. С приходом весны семья планирует заняться благоустройством территории, установить ограждения и расширить фермерское хозяйство.

"Когда-то здесь кипела жизнь, выращивали скот и зерновые культуры, и мы надеемся вернуть ферму к ее историческим корням. Этот дом важен для нашей семьи, и мы хотим, чтобы им могли гордиться будущие поколения", — поделилась Кайли.

Ранее Фокус сообщал, что жители возвращаются в заброшенную 300-летнюю деревню. Долгие годы поселение находилось в запустении, пока в 2009 году не стартовал проект по его возрождению. Вернувшиеся жители делятся своими историями и трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе восстановления деревни.

Также стало известно, что обычный снаружи дом скрывает многовековую тайну в глубине сада. Покупатели дома получают редкую возможность исследовать пещеру, вырубленную в песчанике. Внутри расположены небольшая комната и круглая камера, соединенные между собой и оборудованные электричеством.