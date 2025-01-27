Обычный снаружи дом скрывает многовековую тайну в глубине сада (фото)

Покупатели дома получают редкую возможность исследовать пещеру, вырубленную в песчанике. Внутри расположены небольшая комната и круглая камера, соединенные между собой и оборудованные электричеством.

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На первый взгляд, коттедж Святой Анны, расположенный в Гастингсе (Великобритания), кажется обычным домом. Однако за его уютным фасадом скрывается уникальная особенность — многовековая пещера, расположенная в глубине сада. Об этом пишет The Sun.

Дом с пятью спальнями, внесенный в список объектов II класса, представляет собой редкое сочетание исторического наследия и современных удобств.

Недавно отремонтированный дом 18 века предлагает не только прекрасный вид на море, но и возможность исследовать пещеру, вырубленную в песчанике. Вход в нее украшен четырьмя колоннами и двумя арками из лиственницы, из одной из которых изящно свисают виноградные лозы. Внутри пещеры, освещенной и оборудованной электричеством, расположены небольшая комната и круглая камера, соединенные между собой. На ее стенах сохранились резные элементы, в том числе ботанические мотивы и плитка с геометрическими узорами.

Вход в пещеру Фото: Jam Press

Продавец недвижимости отметил, что пещера идеально подходит для создания столовой или зоны отдыха.

"Она отлично подойдет для развлечений или даже тихих вечеров. Это уникальное пространство вызывает большой интерес среди покупателей", — сказал он.

Дом, выставленный на продажу за 600 000 фунтов стерлингов, был куплен в марте 2024 года за 350 000 фунтов и с тех пор подвергся значительной реставрации. При этом владельцы постарались сохранить исторические элементы, такие как деревянные полы, камины и створчатые окна.

Продавец недвижимости отметил, что пещера идеально подходит для создания столовой или зоны отдыха Фото: Jam Press

Помимо уникальной пещеры, дом также привлекает любителей истории. На здании установлена синяя мемориальная доска в честь шотландского писателя и поэта Джорджа Макдональда, который жил здесь в 1860-х годах. Мужчина известен как автор сказок и наставник Льюиса Кэрролла, создателя "Алисы в Стране чудес".

Особняк площадью 1 644 квадратных фута занимает три этажа и находится всего в нескольких сотнях метров от пляжа Гастингс. Из двух верхних спален открывается роскошный вид на море, а неподалеку расположены такие достопримечательности, как замок Гастингс, мини-гольф и смотровая площадка.

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