Будущее в руинах: пара купила целую деревню по цене одного дома и ищет новых жителей (фото)

Маайке Геуртс и Тибор Страуш заплатили за заброшенный населенный пункт 350 тысяч евро и уже работают над тем, чтобы превратить ее в экологически устойчивое и процветающее сообщество.

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Маайке Геуртс и Тибор Страуш из Нидерландов приобрела целую деревню в Испании за сумму, сравнимую со средней стоимостью дома в Великобритании. Об этом пишет The Mirror.

Покупка включала 62 дома и обширные земли в заброшенной деревне Барсена-де-Буреба, которая оставалась необитаемой с 1970-х годов.

Маайке Геуртс и Тибор Страуш заплатили за деревню 350 тысяч евро и уже разрабатывают грандиозные планы по превращению этого места в устойчивое экологическое сообщество. Недавно они объявили о скором прибытии первых четырех семей, которые станут первыми новыми жителями Барсены.

В интервью местной прессе 46-летняя Маайке рассказала, что встречалась в Амстердаме с потенциальными переселенцами.

"Две семьи уже подтвердили, что переедут к нам в 2025 году", — сказала она.

Пара с двумя дочерьми уже начала ремонтные работы Фото: Instagram/barcenadebureba

Пара с двумя дочерьми уже начала ремонтные работы. Они установили солнечные панели и взялись за восстановление домов, многие из которых были разграблены и лишены даже оконных рам.

Несмотря на сложные условия, такие как отсутствие электричества и водопровода, супруги уверены в успехе своей миссии. Они считают, что возрождение деревни поможет справиться с экологическими вызовами, включая истощение почвы и засухи. Особое внимание пара уделяет восстановлению романской церкви, которая может стать культурным центром для молодежи и пожилых людей.

Компания Aldeas Abandonadas, через которую была совершена покупка, сообщает, что по всей Испании еще около 40 деревень и хуторов выставлены на продажу. Многие из них расположены в регионе Галисия, предлагая возможность другим авантюристам повторить историю Маайке и Тибора.

Ранее Фокус сообщал, что пара превратила старый автобус в уютное жилье. Таня и Арья рассказали, как всего за шесть месяцев превратили транспортное средство в дом на колесах, вдохновив миллионы людей своей историей. В их мобильном жилье есть духовка, холодильник, стиральная машина и солнечные панели.

Также стало известно, что женщина объяснила, почему живет на отдаленном острове, о котором многие не слышали. Крохотный кусочек суши, известный как "Теленок Мэн", стал ее домом на 9 месяцев, несмотря на суровые условия, включающие возможность принимать душ лишь раз в неделю.