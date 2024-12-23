Дом мечты на колесах: как пара превратила старый автобус в уютное жилье (видео)

Таня и Арья рассказали, как всего за шесть месяцев превратили старый автобус в уютный дом на колесах, вдохновив миллионы людей своей историей. В их мобильном жилье есть духовка, холодильник, стиральная машина и солнечные панели.

Related video

Семейная пара из США удивила пользователей соцсетей, преобразив старый школьный автобус в стильный дом на колесах за шесть месяцев. Новое жилье они показали в одном из своих видео в TikTok.

Проект обошелся им в 40 000 долларов, включая покупку автобуса за 7 200 долларов. Теперь они могут не только жить, но и путешествовать с комфортом.

Таня, известная в TikTok как "thequeenbeep", и ее партнерша Арья рассказали о своем опыте переоборудования автобуса в социальных сетях, собрав более 43 миллиона просмотров на своих виден. Они купили старый 72-местный автобус через Facebook Marketplace и Craigslist, а затем превратили его в уютное жилое пространство с кухней, спальней, ванной комнатой и зоной отдыха.

"Это чуть не убило нас. Мы шутя говорили, что проще было бы поджечь автобус. Когда заканчивались деньги, мы брались за дополнительные работы, чтобы завершить проект", — делится Таня.

Их дом оснащен современной техникой: духовкой, холодильником, стиральной машиной и солнечными панелями, которые обеспечивают электроэнергию. Чтобы находить красивые места для ночлега, пара использует приложение iOverland.

Таня отмечает, что в доме на колесах достаточно места для хранения вещей, а порядок легко поддерживать благодаря продуманной организации.

Проект стал для пары не только решением жилищного вопроса, но и воплощением мечты о свободе и путешествиях. Сейчас пара выставила свой необычный дом на продажу и готова связаться с интересующимися через социальные сети.

Ранее Фокус сообщал, что блогерша сравнила свою жизнь в фургоне и на лодке. Девушка по имени Хайди поделилась опытом альтернативного образа жизни. Вместе с партнером и собакой она провела годы в путешествиях, чередуя уют лодочного дома со свободой в дороге.

Также стало известно, что семья превращает яхту в праздничный дом. Семья Стивенс уже год живет на яхте, путешествуя по миру. Женщина по имени Стефани отмечает, что ее дети не знают, как выглядит "традиционное" Рождество дома.