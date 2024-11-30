На суше и на воде: блогерша сравнила свою жизнь в фургоне и на лодке (видео)

Блогерша по имени Хайди поделилась опытом альтернативного образа жизни. Вместе с партнером и собакой она провела годы в путешествиях, чередуя уют лодочного дома со свободой в дороге.

Пользовательница TikTok Хайди, известная своим увлечением автономным образом жизни, поделилась историей о том, как она жила на узкоколейной лодке и в фургоне. Вместе со своим партнером Каем и собакой Милли они провели два с половиной года, путешествуя на фургоне, затем обосновались на реке в Англии, а теперь вновь вернулись к жизни в дороге.

Хайди с теплотой вспоминает жизнь на узкоколейной лодке. Она отмечает, что это позволило почувствовать себя ближе к природе, особенно к смене сезонов.

"Было что-то волшебное в том, что твой дом плавал вместе с тобой", — рассказывает она.

Одной из самых любимых деталей лодки была печь-буржуйка, которая создавала уют в осенние и зимние месяцы. Она также показала спальню на лодке: небольшое, но функциональное пространство с прекрасным видом на воду, который компенсировал тесноту.

Сейчас Хайди с Каем снова путешествуют на фургоне, который они переоборудовали под дом на колесах. В их передвижном жилье есть спальня с двуспальной кроватью, шкафы, газовая плита и даже микроволновая печь. Под кроватью расположено пространство для хранения, где поместилась даже разборная беседка.

Пара наслаждается свободой, которую дает жизнь в фургоне. По их мнению, это возможностью быстро перемещаться, знакомиться с новыми местами и останавливаться там, где им захочется.

Сейчас Хайди с Каем снова путешествуют на фургоне Фото: TikTok

Несмотря на любовь к путешествиям, Хайди признается, что жизнь на лодке занимает особое место в ее сердце. Она мечтает однажды снова стать владельцем узкоколейной лодки и создать идеальное сочетание двух образов жизни.

"Фургон и лодка прекрасно дополняют друг друга. Это уникальные способы познания мира", — говорит она.

В комментариях под видео пользователи TikTok активно делились своими мыслями.

"Я жил на лодке, и это потрясающий опыт, но путешествия ограничены направлением течения. С фургоном все проще — можешь поехать куда угодно", — написал один из них.

Другие пользователи отмечали, что оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Один пользователь признался, что имеет и лодку, и фургон, но пока не может выбрать, что лучше. Некоторые комментаторы обращали внимание на расходы на обслуживание лодки, а другие хвалили пару за смелость и идиллический стиль жизни.

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