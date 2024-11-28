Соседи не могут спать: исторический дом превратил деревню в "парк развлечений" (фото)

Семья Паркера и Пассмор, купившая отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.

В тихой деревне Вудлендс (Великобритания), расположенной в живописном национальном парке Нью-Форест, разгорелся конфликт между местными жителями и новыми владельцами исторического здания. Об этом пишет Daily Star.

Семья Стивена Паркера и Ханны Пассмор, купившая бывший бутик-отель за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, столкнулась с обвинениями в нарушении общественного порядка.

Соседи утверждают, что преобразование здания, ранее известного как Hotel TerraVina, в частный дом для многодетной семьи превратило их некогда спокойное место в "парк развлечений". Среди претензий — шумные вечеринки с использованием джакузи, разноцветное освещение и строительство террасы, которая, по словам местных жителей, нарушает их право на приватность.

Здание, которое семья приобрела в прошлом году, имеет долгую историю. Ранее оно принадлежало покойному Жерару Бассе, легендарному сомелье и ресторатору, и функционировало как отмеченный наградами бутик-отель. Однако с момента продажи оно постепенно пришло в упадок. По словам Паркера, при покупке дом находился в крайне плохом состоянии, и на его восстановление было потрачено около 800 тысяч фунтов.

Семья подала заявку на изменение статуса здания с гостиничного на жилой, но получила отказ Фото: Solent News

Семья подала заявку на изменение статуса здания с гостиничного на жилой, чтобы переоборудовать его в жилье для себя и своих шести сыновей. Однако местный совет ранее отказал в этой заявке, аргументируя это необходимостью сохранения туристического жилья в районе. Несмотря на это, реконструкция продолжилась, вызвав новый виток недовольства среди соседей.

Одним из самых резонансных вопросов стало строительство террасы с панорамным видом на окрестности. Мистер и миссис Рейнольдс, чьи владения находятся рядом, заявили, что новая пристройка напоминает "смотровую площадку", которая нарушает их приватность.

"Терраса с ее стеклянными балюстрадами и возвышенным положением здания создает ощущение, что за нами постоянно наблюдают. Это доставляет значительные неудобства", — заявили они на заседании совета.

Другая соседка, Диана Смит, пожаловалась на установленное разноцветное освещение, которое, по ее словам, превращает окрестности в "вечеринку под открытым небом". Кроме того, местные жители утверждают, что на территории была оборудована вертолетная площадка, что вызывает дополнительные проблемы с шумом.

Одним из самых резонансных вопросов стало строительство террасы с панорамным видом на окрестности Фото: Solent News

Стивен Паркер и Ханна Пассмор отвергают обвинения и утверждают, что их действия направлены на благо общества. По их словам, здание долгое время оставалось пустующим и разрушалось, и только благодаря их вложениям оно было восстановлено.

"Когда мы приобрели этот дом, он был в ужасном состоянии. Мы вложили все, чтобы сохранить его историческую ценность. То, что мы делаем, — это инвестиция в будущее района", — заявил Паркер.

Он также подчеркнул, что семья никогда не пыталась нарушить спокойствие деревни и готова обсуждать возможные компромиссы с соседями.

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