Сусіди не можуть спати: історичний будинок перетворив село на "парк розваг" (фото)

Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.

У тихому селі Вудлендс (Велика Британія), розташованому в мальовничому національному парку Нью-Форест, розгорівся конфлікт між місцевими жителями і новими власниками історичної будівлі. Про це пише Daily Star.

Сім'я Стівена Паркера і Ханни Пассмор, яка купила колишній бутик-готель за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, зіткнулася зі звинуваченнями в порушенні громадського порядку.

Сусіди стверджують, що перетворення будівлі, раніше відомої як Hotel TerraVina, на приватний будинок для багатодітної сім'ї перетворило їхнє колись спокійне місце на "парк розваг". Серед претензій — галасливі вечірки з використанням джакузі, різнокольорове освітлення і будівництво тераси, яка, за словами місцевих жителів, порушує їхнє право на приватність.

Будівля, яку сім'я придбала минулого року, має довгу історію. Раніше вона належала покійному Жерару Бассе, легендарному сомельє і ресторатору, і функціонувала як відзначений нагородами бутик-готель. Однак з моменту продажу воно поступово занепало. За словами Паркера, під час купівлі будинок перебував у вкрай поганому стані, і на його відновлення було витрачено близько 800 тисяч фунтів.

Сім'я подала заявку на зміну статусу будівлі з готельного на житловий, але отримала відмову Фото: Solent News

Сім'я подала заявку на зміну статусу будівлі з готельної на житлову, щоб переобладнати її на житло для себе та своїх шести синів. Однак місцева рада раніше відмовила в цій заявці, аргументуючи це необхідністю збереження туристичного житла в районі. Попри це, реконструкція продовжилася, викликавши новий виток невдоволення серед сусідів.

Одним із найрезонансніших питань стало будівництво тераси з панорамним видом на околиці. Містер і місис Рейнольдс, чиї володіння розташовані поруч, заявили, що нова прибудова нагадує "оглядовий майданчик", який порушує їхню приватність.

"Тераса з її скляними балюстрадами та піднесеним положенням будівлі створює відчуття, що за нами постійно спостерігають. Це завдає значних незручностей", — заявили вони на засіданні ради.

Інша сусідка, Діана Сміт, поскаржилася на встановлене різнокольорове освітлення, яке, за її словами, перетворює околиці на "вечірку просто неба". Крім того, місцеві жителі стверджують, що на території було обладнано вертолітний майданчик, що спричиняє додаткові проблеми з шумом.

Одним із найрезонансніших питань стало будівництво тераси з панорамним видом на околиці Фото: Solent News

Стівен Паркер і Ханна Пассмор відкидають звинувачення і стверджують, що їхні дії спрямовані на благо суспільства. За їхніми словами, будівля довгий час залишалася порожньою і руйнувалася, і тільки завдяки їхнім вкладенням її було відновлено.

"Коли ми придбали цей будинок, він був у жахливому стані. Ми вклали все, щоб зберегти його історичну цінність. Те, що ми робимо, — це інвестиція в майбутнє району", — заявив Паркер.

Він також підкреслив, що сім'я ніколи не намагалася порушити спокій села і готова обговорювати можливі компроміси із сусідами.

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