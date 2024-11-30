На суші та на воді: блогерка порівняла своє життя у фургоні та на човні (відео)

Блогерка на ім'я Гайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом із партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

Користувачка TikTok Гайді, відома своїм захопленням автономним способом життя, поділилася історією про те, як вона жила на вузькоколійному човні й в фургоні. Разом зі своїм партнером Каєм і собакою Міллі вони провели два з половиною роки, подорожуючи на фургоні, потім влаштувалися на річці в Англії, а тепер знову повернулися до життя в дорозі.

Гайді з теплотою згадує життя на вузькоколійному човні. Вона зазначає, що це дало змогу відчути себе ближче до природи, особливо до зміни сезонів.

"Було щось чарівне в тому, що твій будинок плавав разом із тобою", — розповідає вона.

Однією з найулюбленіших деталей човна була піч-буржуйка, яка створювала затишок в осінні та зимові місяці. Вона також показала спальню на човні: невеликий, але функціональний простір із чудовим краєвидом на воду, який компенсував тісноту.

Нині Гайді з Каєм знову подорожують на фургоні, який вони переобладнали під будинок на колесах. У їхньому пересувному житлі є спальня з двоспальним ліжком, шафи, газова плита і навіть мікрохвильова піч. Під ліжком розташований простір для зберігання, де помістилася навіть розбірна альтанка.

Пара насолоджується свободою, яку дає життя у фургоні. На їхню думку, це можливістю швидко переміщатися, знайомитися з новими місцями й зупинятися там, де їм захочеться.

Зараз Гайді з Каєм знову подорожують на фургоні Фото: TikTok

Попри любов до подорожей, Гайді зізнається, що життя на човні посідає особливе місце в її серці. Вона мріє одного разу знову стати власником вузькоколійного човна і створити ідеальне поєднання двох способів життя.

"Фургон і човен чудово доповнюють один одного. Це унікальні способи пізнання світу", — каже вона.

У коментарях під відео користувачі TikTok активно ділилися своїми думками.

"Я жив на човні, і це приголомшливий досвід, але подорожі обмежені напрямком течії. З фургоном усе простіше — можеш поїхати куди завгодно", — написав один із них.

Інші користувачі зазначали, що обидва варіанти мають свої плюси та мінуси. Один користувач зізнався, що має і човен, і фургон, але поки що не може обрати, що краще. Деякі коментатори звертали увагу на витрати на обслуговування човна, а інші хвалили пару за сміливість та ідилічний стиль життя.

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