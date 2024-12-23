Дім мрії на колесах: як пара перетворила старий автобус на затишне житло (відео)

Таня та Ар'я розповіли, як усього за шість місяців перетворили старий автобус на затишний будинок на колесах, надихнувши мільйони людей своєю історією. У їхньому мобільному житлі є духовка, холодильник, пральна машина і сонячні панелі.

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Сімейна пара зі США здивувала користувачів соцмереж, перетворивши старий шкільний автобус на стильний будинок на колесах за шість місяців. Нове житло вони показали в одному зі своїх відео в TikTok.

Проєкт обійшовся їм у 40 000 доларів, включно з купівлею автобуса за 7 200 доларів. Тепер вони можуть не тільки жити, а й подорожувати з комфортом.

Таня, відома в TikTok як "thequeenbeep", та її партнерка Ар'я розповіли про свій досвід переобладнання автобуса в соціальних мережах, зібравши понад 43 мільйони переглядів на своїх відео. Вони купили старий 72-місний автобус через Facebook Marketplace і Craigslist, а потім перетворили його на затишний житловий простір із кухнею, спальнею, ванною кімнатою і зоною відпочинку.

"Це мало не вбило нас. Ми жартома казали, що простіше було б підпалити автобус. Коли закінчувалися гроші, ми бралися за додаткові роботи, щоб завершити проєкт", — ділиться Таня.

Їхній будинок оснащений сучасною технікою: духовкою, холодильником, пральною машиною і сонячними панелями, які забезпечують електроенергію. Щоб знаходити красиві місця для ночівлі, пара використовує додаток iOverland.

Таня зазначає, що в будинку на колесах достатньо місця для зберігання речей, а порядок легко підтримувати завдяки продуманій організації.

Проєкт став для пари не тільки розв'язанням житлового питання, а й втіленням мрії про свободу і подорожі. Зараз пара виставила свій незвичайний будинок на продаж і готова зв'язатися з тими, хто цікавиться, через соціальні мережі.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка порівняла своє життя у фургоні і на човні. Дівчина на ім'я Хайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом з партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

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