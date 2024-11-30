Різдво під вітрилами: сім'я перетворює яхту на святковий будинок (фото)

Сім'я Стівенсів уже рік живе на яхті, подорожуючи світом. Жінка на ім'я Стефані зазначає, що її діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома.

Сім'я Стівенс, яка обрала життя на борту яхти Pinnacle, поділилася своїм незвичайним поглядом на Різдво, що поєднує мінімалізм, простоту і любов до пригод. Про це пише Luxury Travel Daily.

35-річна Стефані, 40-річний Річард та їхні діти вже рік живуть на яхті, подорожуючи світом. Родом з острова Джерсі (Велика Британія), вони наважилися на морську пригоду, яка змінила їхній підхід до життя і подарувала новий погляд на цінності.

Сім'я розповідає, що обмежений простір на яхті спонукає відмовитися від надмірностей, що особливо помітно в різдвяний період. Замість традиційних адвент-календарів із шоколадом вони використовують невеликі сюрпризи: наліпки, морські мушлі та блокноти. Подарунки також стали більш практичними — це або корисні речі, або значущі враження.

35-річна Стефані, 40-річний Річард та їхні діти Фото: Sailing Pinnacle

Стефані зазначає, що їхні діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома, тому родина створює свої особливі традиції. Вони печуть святкове печиво, прикрашають мініатюрну ялинку та разом читають святкові історії. Як подарунки дітям вони обирають іграшкові машинки, кожна з яких символізує відвідану країну. Колекція малюків уже включає моделі з 22 країн.

Різдвяний обід на яхті теж відрізняється від звичного. На столі з'являються страви зі свіжовиловленої риби, місцеві фрукти та овочі.

"Серф і дерен, приготовані на барбекю, ідеально пасують до нашого способу життя", — каже Стефані.

Сім'я створює свої власні традиції Фото: Sailing Pinnacle

Цього року сім'я планує зустріти Різдво в Бокас-дель-Торо (Панама) разом із братом Стефані та його дівчиною. Вони збираються насолоджуватися атмосферою місцевих традицій, грати в ігри та навіть серфити.

Попри життя далеко від суші, сім'я зберігає дух Різдва, прикрашаючи яхту сімейними реліквіями: невеличкою ялинкою, святковою скатертиною і прикрасами, які дбайливо зберігаються в спеціальній коробці.

Сім'я Стівенсів переконана, що головне у святі — це не матеріальні цінності, а спільні спогади, радість і тепло, які вони створюють одне для одного.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка кинула роботу, щоб подорожувати світом. Втомившись від одноманітної офісної рутини, Тіна Хюгель вирішила присвятити рік відвідуванню інших країн, щоб відкрити для себе нові горизонти. Однак уже через кілька місяців вона зрозуміла, що знайшла спосіб життя, який приносить їй справжню радість.

Також стало відомо, що турист прокинувся від зловісного "сміху" поруч із наметом. Мандрівник Люк Ніколс часто наважується на поодинокі поїздки на природу, де він рибалить, полює і виживає в дикій природі. Одного разу вночі його розбудили моторошні звуки, що нагадують сміх.